اعتبارات عمرانی خدابنده 600 برابر رشد یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، پرویز خالقی ظهر دوشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی شهرستان خدابنده، رشد قابل ملاحظه اعتبارات عمرانی طی چهار سال گذشته را نشان از توجه دولت عدالت محور نهم به توسعه مناطق محروم و کمتر توسعه یافته برشمرد و افزود: سال 87 را باید انقلابی در اجرای طرح ها و پروژه ها نامید، به گونه ای که بیش از 257 طرح و پروژه با اعتبار 325 میلیارد ریال در سطح شهرستان اجرا شده است.

وی عمده نگاه توزیع اعتبارات را تکمیل پروژه های نیمه تمام و اجرای پروژه های اولویت دار عنوان کرد و ادامه داد: اجرای دقیق و به موقع پروژه در افزایش سطح تأثیرگذاری پروژه ها مؤثر بوده و باعث رضایتمندی عمومی می شود.

خالقی با ارائه گزارشی از مصوبات سفر اول و دوم ریاست محترم جمهوری و مصوبات چهار سفر استاندار زنجان به شهرستان خدابنده بر لزوم پیگیری جدی همه دستگاههای اجرائی در خصوص عملی شدن این مصوبات تأکید نمود.

فرماندار شهرستان خدابنده همچنین با بیان اینکه در عرصه مقابله با مواد مخدر، غفلت از کارهای فرهنگی از جمله آگاه سازی، ضررهای جبران ناپذیری برای جامعه خواهد بود، افزود: معضل مواد مخدر در جهان، سومین معضل پس از معضلات زیست محیطی و خطرات احتمالی ناشی از سلاحهای هسته ای است که باید همه دستگاهها بر مبارزه جدی در این زمینه با استفاده از تمام امکانات اهتمام ورزند.

خالقی با اشاره به برنامه های پیشگیری افزود: با در پیش گرفتن یک پیشگیری استاندارد همانند آموزش مهارتهای زندگی، مهارت نه گفتن و مهارت حل مسئله می توانیم پاسخگوی برخی نیازهای فرهنگی باشیم.

فرماندار خدابنده با اشاره به اعتبارات مواد مخدر دستگاههای اجرایی شهرستان خواستار پیگیری کلیه دستگاهها در راستای جذب اعتبارات حوزه مواد مخدر شد.