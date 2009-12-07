سد گاران مریوان 85 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، عبدالله مشیرپناهی ظهر دوشنبه در جریان بازدید استاندار کردستان و جمعی از مدیران ادرات و سازمانهای دولتی استان از سد گاران اظهار داشت: سد گاران هم اکنون با پیشرفت 85 درصدی در دست ساخت است که با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد.

وی ادامه داد: سد گاران با هدف تامین آب شرب شهر مریوان و کشاورزی این منطقه ساخته می شود و ظرفیت نهایی آن به 100 میلیون متر مکعب نیز افزایش خواهد یافت.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان کردستان بیان داشت: علاوه بر تامین آب شرب شهر مرزی مریوان و روستاهای اطراف، آبیاری 10 هزار و 450 هکتار اراضی کشاورزی زیر دست این سد نیز در کاربری آن تعریف شده است.

مشیرپناهی با اشاره به احداث کانال انتقال آب برای سد گاران در راستای افزایش زمینهای کشاورزی تحت پوشش این پروژه عنوان کرد: در راستای افزایش سطح زمینهای زراعی تحت پوشش سد گاران و با احداث کانال انتقال یک هزار 500 هکتار زمین کشاورزی نیز در روستاهای اطراف این سد تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

وی یادآور شد: خط انتقال آب شرب سد گاران به منظور تامین آب شهر مریوان به طول حدودا دو کیلومتر و با دبی 900 لیتر در ثانیه در دست احداث است که همزمان با این طرح کار احداث خط انتقال آب کشاورزی نیز با طول 1.6 کیلومتر و هشت متر مکعب در ثانیه در مراحل پایانی ساخت قرار دارد.

عملیات اجرایی سد گاران در سال 1383 آغاز شد و تاکنون 460 میلیارد ریال برای آن هزینه شده و امسال نیز 340 میلیارد ریال اعتبار دارد که 120 میلیارد ریال آن تخصیص یافته و هزینه شده است.

استاندار کردستان به همراه جمعی از مدیران ادارات و سازمان های دولتی استان در راستای بررسی وضعیت پروژه های عمرانی به شهر مریوان سفر کرده است.