به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ارتباطات سیار ایران، مشترکان دائمی و اعتباری همراه اول در بازه زمانی 36 ساعته ( از ساعت 12 روز شنبه 14 آذر ماه تا ساعت 24 روز یکشنبه 15 آذرماه) شب و روز عید غدیر 215 میلیون و 505 هزار و 679 پیامک ارسال کردند که 90.93 درصد آنها موفق بوده است.

این گزارش، دلایلی همچون در دسترس نبودن، پر بودن حافظه، خاموش بودن گوشی مخاطب را از جمله دلایل ناموفق بودن برخی پیامک ها اعلام کرده است.

در مدت زمان مشابه در عید قربان سال جاری ( آخرین مناسبت قبلی) مشترکان همراه اول 213 میلیون پیامک ارسال کرده بودند که 91.8 درصد آنها موفق بوده است.