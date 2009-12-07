تاثیر حضور هرمانس بر لیگ برتر / آغاز تمرینات تیم ملی فوتسال از 26 آذر

حسین شمس در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب در خصوص دوره پیشرفته مربیگری فوتسال که از روز جمعه با حضور ویکتور هرمانس هلندی در کمپ تیم‌های ملی آغاز شده است، گفت: تا به امروز کلاس بسیار خوبی را داشته‌ایم. در این دوره همه مربیانی که به نوعی دستی بر آتش فوتسال کشور دارند، شرکت کرده اند.

وی ادامه داد: اکثر مربیان لیگ برتری و دسته اولی در دوره مربیگری هرمانس حضور دارند و قطعا ثمرات شرکت در این دوره را در ادامه مسابقات لیگ شاهد خواهیم بود. بدون شک نحوه تمرینات، آماده سازی و تاکتیک تیمها تغییر می کند.

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران که خود از مدرسان رسمی فدراسیون جهانی فوتبال است، همچنین خاطرنشان کرد: برای من هم شرکت در کلاس پیشرفته مربیگری نکات تازه ای در برداشته است. شاید خیلی از مسائلی که در این کلاس مطرح می شود، برای من و بعضی از مربیان تکراری باشد اما برخی نکات ریز و حساس وجود دارد که بیان آن از سوی هرمانس برای ما هم تازگی دارد و می تواند در آینده گره‌گشا باشد. ما نیازمند برگزاری چنین دوره هایی هستیم تا از علم روز دنیا عقب نبوده و همچنان بتوانیم در فوتسال حرف اول را بزنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که "چرا به عنوان مدرس فیفا برای مربیان ایرانی دوره مربیگری برگزار نمی کند؟"، گفت: فدراسیون فوتبال قانونی دارد که یک مدرس نمی تواند برای مربیان هموطن خود دوره برگزار کند و برای این منظور مدرس باید از خارج کشور بیاید. با این حال من این آمادگی را دارم که با هماهنگی فدراسیون فوتبال برای مربیان جوان داخلی کلاس و دوره برگزار کنم.

شمس در خصوص برنامه‌های آتی تیم ملی فوتسال ایران گفت: دور جدید تمرینات تیم ملی فوتسال ایران از روز پنجشنبه 26 آذرماه آغاز می شود و یک روز پس از آغاز تمرینات با همراهی 14 بازیکن برای حضور در تورنمنت فوتسال آذربایجان راهی باکو می شویم.

تیم ملی فوتسال ایران در این تورنمنت با تیمهای بلژیک، هلند، قزاقستان، روسیه، اوکراین و آذربایجان رقابت خواهد کرد.