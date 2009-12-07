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۱۶ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۳۲

افقهی :

قانون سازمان اموال تملیکی اصلاح می شود

قانون سازمان اموال تملیکی اصلاح می شود

معاون وزیر بازرگانی از ارسال لایحه اصلاح قانون سازمان اموال تملیکی به مجلس شورای اسلامی در آینده ای نزدیک خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، بابک افقهی در نشست صبحانه با مسئولان در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: قانون سازمان اموال تملیکی در کارگروه جبرانی و ضد دامپینگ که با حضور وزارت صنایع و معادن اصلاح شده است، به زودی برای تصویب به مجلس ارایه می شود.

معاون وزیر بازرگانی در پاسخ به درخواست بخش خصوصی مبنی بر دریافت اطلاعات تجمیعی ثبت سفارش واردات و صادرات از سوی وزارت بازرگانی؛ افزود: بنا به دستور وزیر بازرگانی، این اطلاعات از سال 80 به بعد تا شش ماه اول سال 88 بر روی سایت سازمان توسعه تجارت و در قسمت آمارش قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: بیش از آنکه از اقدامات ضد دامپینگ استفاده شود، باید از راهبردهای جبرانی و حفاظتی برای صیانت از واردات بی رویه کالا آغاز کرد، این درحالی است که اقدامات جبرانی بر روی چند کالا انجام شده و مابقی نیز به زودی صورت خواهد گرفت.

 

کد مطلب 995892

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