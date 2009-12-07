قانون سازمان اموال تملیکی اصلاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بابک افقهی در نشست صبحانه با مسئولان در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: قانون سازمان اموال تملیکی در کارگروه جبرانی و ضد دامپینگ که با حضور وزارت صنایع و معادن اصلاح شده است، به زودی برای تصویب به مجلس ارایه می شود.

معاون وزیر بازرگانی در پاسخ به درخواست بخش خصوصی مبنی بر دریافت اطلاعات تجمیعی ثبت سفارش واردات و صادرات از سوی وزارت بازرگانی؛ افزود: بنا به دستور وزیر بازرگانی، این اطلاعات از سال 80 به بعد تا شش ماه اول سال 88 بر روی سایت سازمان توسعه تجارت و در قسمت آمارش قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: بیش از آنکه از اقدامات ضد دامپینگ استفاده شود، باید از راهبردهای جبرانی و حفاظتی برای صیانت از واردات بی رویه کالا آغاز کرد، این درحالی است که اقدامات جبرانی بر روی چند کالا انجام شده و مابقی نیز به زودی صورت خواهد گرفت.