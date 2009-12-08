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۱۷ آذر ۱۳۸۸، ۱۳:۳۲

سپهری موسیقی "سه درجه تب " را می‌سازد

سپهری موسیقی "سه درجه تب " را می‌سازد

یحیی سپهری شکیب موسیقی فیلم سینمایی "سه درجه تب" به کارگردانی حمیدرضا صلاحمند را می‌سازد.

صلاحمند به خبرنگار مهر گفت: یحیی سپهری شکیب کار ساخت موسیقی فیلم سینمایی "سه درجه تب" را برعهده گرفته است. مونتاژ اولیه فیلم سینمایی"سه درجه تب" توسط سیامک مهمان دوست به پایان رسیده و مونتاژ نهایی این فیلم به زودی آغاز می‌شود. مسلما تمام سعی خود را برای رساندن فیلم به جشنواره فیلم فجر انجام می‌دهیم.

رضاعطاران، الهام حمیدی، امیرعلی دانایی، سیروس گرجستانی،علی صادقی، شهره لرستانی، مهتاج نجومی و حسین عابدینی بازیگران این فیلم هستند.عوامل "سه درجه تب" عبارتند از دستیار اول کارگردان: علی مردانه، مدیر فیلمبرداری: فرج حیدری، صدابردار: مسعود شاهوردی، طراح صحنه: افسانه صمدزاده، تهیه‌کننده: یوسف صمدزاده.

فیلم سینمایی "نیش و زنبور" به کارگردانی حمیدرضا صلاحمند با بازی رضا عطاران، رضا کیانیان و مریلا زارعی هم اکنون روی پرده سینماها است. 

کد مطلب 995895

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