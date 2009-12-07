اجرای مصوبه عوارض 60 درصدی صادرات دام زنده در گمرکات

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید صافدل افزود: بلافاصله بعد از تصمیم هیئت وزیران با ابلاغ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به گمرکات کشور زمینه لازم برای اجرایی شدن مصوبه عوارض 60 درصدی صادرات دام زند بر اساس مفاد تصمیم نامه فراهم شده است.

وی گفت: این مصوبه در جهت تنظیم بازار داخل گوشت قرمز و محصولات پروتئینی به صورت مقطعی به اجرا درخواهد آمد.

مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: بر این اساس، عوارض صادرات دام زنده شامل گوسفند و بز بر اساس ارزش پایه صادراتی دام زنده صورت می گیرد.

صافدل با اشاره به اتخاذ این مصوبه در جلسه هشتم آذر ماه توسط هیئت وزیران، خاطر نشان کرد: این مصوبه را معاون اول رئیس جمهوری اعلام کرده است.

وی افزود: هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزیران عضو کمیسیون ماده 1 آئین نامه قانون مقررات صادرات و واردات و به استناد بند "د" ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه عوارض صادرات دام زنده را به میزان 60 درصد قیمت پایه صادراتی تعیین کرده است.