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۱۶ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۳۵

نشست "شهید بهشتی و ما " برگزار شد

نشست "شهید بهشتی و ما " برگزار شد

نخستین جلسه از مجموعه نشستهای "شهید بهشتی و ما" در فرهنگسرای رسانه برگزار شد .

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست دکتر فرشاد مؤمنی استاد دانشگاه تهران توجه به اندیشه شهید بهشتی را موجب رشد و توسعه در زمینه های مختلف سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و هنری عنوان کرد و افزود : برای رسیدن کشور به جایگاه مطلوب باید  اندیشه های بزرگانی چون شهید بهشتی در جامعه گسترش یابند .

وی با بیان اینکه اندیشه شهید بهشتی تأثیر بسزایی در شکل گیری قانون اساسی کشور داشته است گفت : اندیشه این عالم فرهیخته منشأ دستاوردهای بزرگی برای کشور بوده است . 

مؤمنی استفاده هوشمندانه از ذخیره دانایی افراد جامعه را عامل پیشرفت و توسعه کشور عنوان کرد و افزود : واکاوی آثار شهید بهشتی موجب سنجش حرکتهای گذشته و ایجاد چشم اندازهای مهمتر برای آینده کشور می شود .

ادامه مجموعه نشستهای " شهید بهشتی و ما " از سوی فرهنگسرای رسانه و همکاری فرهنگسرای اشراق، روزهای پنجشنبه 19 ، 26 آذر و 3 دی از ساعت 15 الی 17 در فرهنگسرای رسانه واقع در میدان ولیعصر ابتدای بلوار کشاورز، شماره 20 برگزار می‌شود .

کد مطلب 995898

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