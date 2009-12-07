34 شرکت حمل و نقل مسافر در استان زنجان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، عبدالحسین علی اکبری ظهر دوشنبه در حاشیه کلنگ احداث ترمینال بزرگ مسافربری "غدیر" شهرستان زنجان افزود: ناوگان حمل و نقل استان دارای 169 دستگاه اتوبوس با عمر متوسط 11 سال، 342 دستگاه مینی بوس با عمر متوسط بیش از 26 سال و 481 دستگاه سواری کرایه با عمر متوسط چهار سال است.

وی همچنین با اشاره به اینکه در استان زنجان تعداد 63 شرکت در بخش حمل و نقل کالا مشغول فعالیت هستند، ادامه داد: تعداد کامیونهای فعال در بخش حمل و نقل کالا در استان سه هزار و 437 دستگاه است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های استان زنجان یادآور شد: سیمان، سیلیس، سنگ، میلگرد، خاک معدنی، انواع شمش، انواع ترانس و انواع فرآورده‌های نفتی عمده‌ترین کالاهای حمل شده در شش ماهه نخست سال‌ جاری بوده است.

علی اکبری در ادامه با بیان اینکه ترمینال بزرگ مسافربری "غدیر" شهرستان زنجان در زمینی به وسعت 9 هکتار به زمین زده شد، افزود: برای ساخت این ترمینال بالغ بر 30 میلیارد ریال هزینه برآورد شده است ترمینال مسافربری غدیر زنجان با سرمایه گذاری بخش خصوصی احداث می شود.

وی با اشاره به اینکه ترمینال مسافربری فعلی شهرستان زنجان به دلیل محدودیت غرفه ها و پراکندگی شرکتهای مسافربری جوابگوی نیازهای مردم نیست،‌ افزود:‌ ترمینال غدیر زنجان شامل امکاناتی ازقبیل جایگاه سوخت، کارواش استاندارد، اماکن اقامتی و رفاهی برای رانندگان، غرفه های مجزا برای هریک از شرکتهای مسافربری فعال و پارکینگ خواهد بود.

علی اکبری با اشاره به اینکه این ترمینال نیازهای حمل و نقل بین شهری مردم شهرستان را تا حداقل 20 سال آینده تامین خواهد کرد، افزود:‌ ترمینال مسافربری شهرستان زنجان در طی سه سال ایجاد خواهد شد که با راه اندازی این ترمینال شرکتهای مسافربری در ارائه هرچه بهتر خدمات به مسافران در فضای رقابتی سالم فعالیت خواهند کرد و این امر رضایتمندی مسافران را افزایش خواهد داد.