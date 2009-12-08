"هر از گاهی بنشین" انتشار یافت

به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه دارای 17 داستان کوتاه است که بلندترین آنها 10 و کوتاه‌ترینشان 4 صفحه است.

دلبستگی ساده است، دستهایش، تازه‌وارد، چرتکه، لکنت، سنگ چین، ژانتی، سایه‌ای در تاریکی، به دنبال خورشید، سکوت، تداعی، شهرنشینان، شط - رنج، برنده نهایی، شهاب، پایان و هر از گاهی بنشین داستانهای "هر از گاهی بنشین" را تشکیل می‌دهند.



روایتهای ساده و بی آلایش، همراه با زبانی صمیمی، فضای کلی داستانهای این مجموعه را شکل می دهد که اکثراً زندگی روزمره و اتفاقات عادی زندگی را هدف گرفته‌اند.



"هر از گاهی بنشین" که اولین کتاب منتظرظهور است در شمارگان 1100 نسخه منتشر شده است.