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۱۷ آذر ۱۳۸۸، ۹:۵۹

"هر از گاهی بنشین" انتشار یافت

"هر از گاهی بنشین" انتشار یافت

مجموعه داستان "هر از گاهی بنشین" نوشته فریبا منتظرظهور کتابی است که به تازگی توسط انتشارات مروارید منتشر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه دارای 17 داستان کوتاه است که بلندترین آنها 10 و کوتاه‌ترینشان 4 صفحه است.

دلبستگی ساده است، دستهایش، تازه‌وارد، چرتکه، لکنت، سنگ چین، ژانتی، سایه‌ای در تاریکی، به دنبال خورشید، سکوت، تداعی، شهرنشینان، شط - رنج، برنده نهایی، شهاب، پایان و هر از گاهی بنشین داستانهای "هر از گاهی بنشین" را تشکیل می‌دهند.

روایتهای ساده و بی آلایش، همراه با زبانی صمیمی، فضای کلی داستانهای این مجموعه را شکل می دهد که اکثراً زندگی روزمره و اتفاقات عادی زندگی را هدف گرفته‌اند.

"هر از گاهی بنشین"  که اولین کتاب منتظرظهور است در شمارگان 1100 نسخه منتشر شده است.

 

کد مطلب 995911

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