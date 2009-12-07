تقاضای اسلامی از سجادپور برای صدور پروانه ساخت فیلمش

به گزارش خبرنگار مهر، در این یادداشت آمده است: امیدواریم که این رویه، یعنی زمینه سازی برای برداشتن مشکلات ورودی سینما، تنها در خصوص فیلمسازان قدیمی نباشد و به چهره‌های جوان این حوزه نیز توجه شود. نقد عملکرد دوران حکومت اربابی بر اداره نظارت و ارزشیابی با وجود بسیاری از مشکلات ، در حال حاضر منصفانه نیست اما هم اکنون که یک سینماگر بر این حوزه اشراف یافته، می‌توان حداقل چشم انداز امیدوار کننده‌ای متصور شد.

در ادامه این نامه وی یاد آور می‌شود: حدود شش ماه است که پرونده فیلم سینمایی "دزدان خیابان" جردن به کارگردانی اینجانب وحید اسلامی و تهیه‌کنندگی مهدی احمدی که یک کمدی اجتماعی است و در لایه‌های زیرین خود به مساله اصلاح الگوی مصرف به صورت غیرمستقیم اشاره کرده به اداره نظارت و ارزشیابی ارائه شده است. اما در دوران مدیریت گذشته هیچ پاسخ شفافی در خصوص عدم صدور پروانه ساخت این اثر ارایه نشد و حتی مشکل پرونده نیز به ما توضیح داده نشد.

وی در پایان تاکید می‌کند: به هر حال برای ایجاد فضای آزاد در ورودی سینما و در ادامه شکل‌گیری یک ویترین مناسب از تولیدات، باید علاوه بر کارگردان‌های قدیمی به چهره‌های جوان نیز توجه شود و من از آقای سجادپور می‌خواهم تا پروانه ساخت این فیلم را صادر کند.