محور عملکرد بخش هوایی باید استانداردهای ایکائو باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بهبهانی امروز در پیامی به منظور روز جهانی سازمان هواپیمایی کشوری تاکید کرد: سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت فرودگاهها و شرکتهای هواپیمایی باید ماموریتهای خود را با دقت، سرعت عمل و با محوریت قوانین انجام دهند.

وی در خصوص ایکائو اظهار داشت: این سازمان جهانی تنها سازمانی است که از بدو تاسیس تاکنون توانسته به دور از معادلات سیاسی جهان برای حمل و نقل جهان، محوری مستحکم ایجاد و قوانین و مقررات واحدی را وضع کند.

وزیر راه و ترابری به تصویب بیش از 10 هزار قانون هوایی در 60 سال زندگی این سازمان اشاره و تاکید کرد: سازمان هواپیمایی کشوری همواره باید محور عملکرد و رویکرد خود را استانداردهای تعریف شده ایکائو قرار دهد.

بهبهانی تصریح کرد: قابلیتهای هواپیما باید توسط کارشناسان سازمان هواپیمایی با قوانین تطبیق داده شود، بحث فرودگاه باید طبق قوانین تدوین شده ایکائو عمل شود و این مقررات در گواهینامه های پروازی، به روز شدن دستگاه‌های ناوبری و کمک ناوبری بر اساس آن عمل شود.

وزیر راه و ترابری پیش از این سازمان هواپیمایی را در حد یک وزارتخانه دانسته بود.