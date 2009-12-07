کارگاه آموزشی ملی آنتی بادی های نو در کرج برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، هدف از برگزاری این کارگاه آشنایی کارشناسان و اعضای هیئت علمی با آنتی بادی ها، روشهای نوین جداسازی و تولید آنتی بادیهای نوترکیب، تکنولوژی Phage Display و کاربرد آنها در علوم کشاورزی است.

این کارگاه توسط بخش بیوتکنولوژی میکروبی و ایمنی زیستی و با حمایت ستاد زیست فناوری کشور برگزار می شود.

کارگاه آموزشی آنتی بادی های نو ترکیب و کاربرد آنها در کشاورزی سوم تا پنجم بهمن ماه سال جاری به مدت سه روز در محل پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی مستقر در کرج برگزار می شود.

آخرین مهلت نام نویسی در این کارگاه آموزشی را 30 آبان ماه سال جاری و ظرفیت شرکت کنندگان 30 نفر است.

غلامرضا صالحی جوزانی، دکتر رضا پوررحیم، دکتر گلچین، دکتر قاسم حسینی و خود دکتر محمد رضا صفر نژاد کمیته علمی این کارگاه را تشکل می دهند و سعید سهیلی وند، سعید عباس علیزاده، ابراهیم کریمی، ام البنین باقری، سپیده اکبری، سعید عبدی، سیدعلی میربابایی، مهدی صفرپور، مهناز نصیری، شهلا خیرخواه، بهزاد قره‌خانی از اعضا کمیته اجرایی آن هستند.

شرایط شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی تحصیلات کارشناسی ارشد به بالا در رشته های مرتبط بوده و دانشجویان کارشناسی ارشد هم می توانند در این کارگاه شرکت کنند.