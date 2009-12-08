۱۷ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۰۲

"اسرار پدری" آماده نمایش شد

فیلم تلویزیونی "اسرار پدری" به کارگردانی مسعود اطیابی و تهیه‌کنندگی یدالله شهیدی آماده نمایش شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان یافتن ساخت موسیقی فیلم تلویزیونی "اسرار پدری" توسط مهدی خیرخواهی این فیلم آماده نمایش شد. فیلمبرداری فیلم سینمایی" شرط اول " به کارگردانی مسعود اطیابی در تهران ادامه دارد. خیرخواهی ساخت موسیقی فیلم سینمایی "خروس‌جنگی" اطیابی را هم بر عهده داشته است.

"اسرار پدری" به تهیه‌کنندگی یدالله شهیدی و به سفارش سیمافیلم تهیه شده و در آن دانیال حکیمی، سحر زکریا، مهراب رضایی و سیاوش خادم‌حسینی بازی کرده‌اند. در خلاصه داستان فیلم آمده است: سامان روانشناس مشهور کودک هم‌دانشگاهی‌اش مهشید را می‌بیند و وقتی متوجه می‌شود مهشید از همسرش جدا شده بار دیگر به او پیشنهاد ازدواج می‌دهد.

دیگر عوامل تولید عبارتند از بهنام شهیدی مدیر تولید، حسین ملکی مدیر تصویربرداری، امیر پرتوزاده صدابردار، نوید توحیدی دستیار کارگردان، مهری شیرازی طراح گریم، کاوه ایمانی تدوینگر و رضا حاج‌درویش طراح صحنه و لباس.

