نقد رسانه ای باید به عنوان یک شاخص حفظ شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاج الدینی پیش از ظهر دوشنبه در آئین انخاب رسانه برتر فرهنگ و هنر آذربایجان شرقی افزود: مسئولان باید همیشه خود را در معرض انتقادات و سئوالات رسانه ها قرار دهند و پاسخگو باشند.

وی با جانبداری از رسانه های آزاد و نقاد گفت: رسانه ها به عنوان نماینده افکار عمومی باید منعکس کننده این افکار در قالب حرف و سوال و انتقاد باشند.

میرتاج الدینی از رسانه ها خواست تا انصاف را در نقد رعایت کنند و گفت: انصاف به معنای این است که از نقد جناحی و حزبی پرهیز کرده و مصالح ملی را فدای مسائل قومی و جناحی و حزبی نکنند.

وی با بیان اینکه رسانه ها گاهی از جاده انصاف فاصله می گیرند، اظهار داشت: رجال سیاسی و رسانه های سیاسی نمی توانند مصالح ملت و کشور را در قالب مصالح جناحی و حزبی رسانه حفظ کنند.

وی افزود: هنر مرد رسانه در نوشتار سیاسی منصفانه و رعایت مصالح ملی او مشخص می شود.

تاج الدینی با اشاره به بحث هدفمندی یارانه ها گفت: متاسفانه برخی از رسانه ها در این رابطه فضا را سنگین می کنند.

وی افزود: برخی از نشریات به صورت منصفانه و کارشناسی وارد این موضوع نشده و موجی از هراس و نگرانی را در جامعه ایجاد می کنند.

تاج الدینی تصریح کرد: هدفمندی یارانه ها دغدغه همه دلسوزان انقلاب است و اگر این طرح مشکلاتی اساسی داشت نه تنها از سوی دولت مطرح نمی شد بلکه با اکثریت آرا نیز از سوی نمایندگان رای نمی آورد.

معاون رئیس جمهور همچنین با تاکید بر لزوم پررنگ شدن نقش مطبوعات محلی گفت: ارائه نقش بیشتر به رسانه های استانی جهت حضور بیشتر در سطح ملی رویکرد جدید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این راستا است.

وی افزود: تبریز می تواند در این رویکرد جدید پیشتاز بوده و در سطح ملی موثر باشد.