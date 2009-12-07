فعالیت 169 تیم عملیاتی انتظامی در طرح زمستانی خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سردار حمید فهیمی راد ظهر دوشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران در خصوص اجرای این طرح که از روز گذشته به مرحله اجرا در آمد افزود: با توجه به قرار داشتن در آستانه فصل زمستان، برودت هوا و ریزشهای جوی هر ساله، طرح زمستانی با اهداف تسهیل در عبور و مرور جاده ها، ضریب ایمنی در حوادث زمستان، جلوگیری از انسداد راهها، خدمات دهی به در راه ماندگان و بازگشایی محورهای بین شهری از 15 آذر تا 15 اسفند ماه اجرایی می شود.

فرماندهی انتظامی خراسان رضوی، ضمن اشاره به هماهنگی بین دستگاههای مرتبط، نقش دوربینهای کنترل سرعت را موثر دانست و تصریح کرد: با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی در تمام دنیا کنترل به صورت نامحسوس و با دوربینهای نصب شده در جاده ها انجام و به تخلفات آن رسیدگی می شود و این امر در یکی از جاده های خراسان رضوی تحقق یافته است.

فهیمی راد به افزایش دقت و توجه پلیس به کنترل سرعت و تجهیزات در وسایل نقلیه اشاره داشت و خاطرنشان کرد: طرح زمستانی با 39 تیم به سرپرستی از افسران ارشد، 26 تیم ثابت سرپرستی افسران مجرب و 104 تیم پشتیبانی به مرحله اجرا در آمده است.

وی ضمن اشاره به بکارگیری دو سوم نیروهای پلیس در خصوص اجرای طرح ادامه داد: در طرح زمستانی سال 87، 609 فقره تصادف انجام شده که میزان فوتی 26 و جرحی 147 نفر بوده است و این آمار در مقایسه باسال 86، 34 درصد کاهش را در برداشته است.

این مقام انتظامی استان ضمن آرزوی سفر خوب و خوش برای مسافرین در محورهای مختلف خراسان رضوی افزود: با توجه به شرایط جوی شهروندان از انجام سفرهای غیر ضروری خودداری و قبل از سفر از وضعیت جوی و جاده ای اطلاع پیدا کند و در هنگام رانندگی از صحبت با سرنشین ها، تلفن همراه، سبقت و فاصله های غیرمجاز و رانندگی هنگام خستگی پرهیز کنند.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی به اجرای رزمایش امنیت و آسایش از 19 تا 21 آذرماه سال جاری گفت: این رزمایش مصوبه ستاد کل نیروهای مسلح و با مشارکت روحی و در شرایط عادی و بحرانی اجرا می شود که اهداف آن شامل ارتقا سطح آمادگی رزمی و انتظامی، افزایش توان عملیاتی در زمان بحران، تجزیه و تحلیل عملکرد یگانها و بکارگیری تجارب حاصله در آینده شناسایی نقاط قوت و ضعف و جلب مشارکت های مردمی در شرایط بحرانی می باشد.

وی در خصوص این رزمایش با توجه به تعیین 6 قرارگاه عملیاتی افزود: در این رزمایش ضمن پیش بینی شرایط بحرانی و تعامل با سازمانهای خدمت رسان شاهد اجرای حرکات نمایشی پلیس، رژه و عملیات های مختلف خواهیم بود.