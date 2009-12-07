رسانه ها نباید به دولت وابسته شوند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمد حسین فرهنگی ظهر دوشنبه در آئین انتخاب رسانه های برتر فرهنگ و هنر به خبرنگاران گفت: حیات رسانه ها نباید از جنس حیات دولتی شود.

وی افزود: دولت برای خودکفا کردن نشریات و رفع مشکلات انگیزشی آنها باید راه حل عملیاتی و قابل اجرا ارائه دهد.

فرهنگی اظهار داشت: مسئولان و کسانی که رسالتی در رابطه با رسانه ها بر دوش دارند باید مشکلات رسانه ها را علت یابی کنند.

وی با اشاره به مشکلات نشریات محلی گفت: محدودیت نشریات محلی در کمبود نیروی انسانی و به روز نکردن اخبار از محدودیت درآمد ناشی می شود.

وی افزود: کارکنان و مدیران نشریات محلی با نیازها و محدودیت های نشریه محلی دست و پنجه نرم می کنند که نیازمند توجه ویژه است.

فرهنگی مسکن را یکی از مهمترین مشکلات اصحاب رسانه دانست و گفت: متاسفانه بحث مسکن با وجود گذشت بیش از یک سال از پیگیری همچنان حرکتی کند دارد.

وی با درخواست از مدیران برای رسیدگی به نیازهای انگیزشی نشریات گفت: رسانه ها نیز باید پیشنهاداتی را برای خود کفا شدن ارائه دهند.

فرهنگی همچنین در رابطه با روز دانشجو گفت: فلسفه روز دانشجو مبارزه با حضور استکبار بوده که گاهی احساس می شود 16 آذر به سوی از دست دادن ماهیت خود پیش می رود.

وی افزود: گاهی ارزش ها در جامعه با مخاطراتی مانند از دست دادن ماهیت و واقعیت خود مواجه می شوند و چه بسا تبدیل به ضد خود می شوند.

فرهنگی اظهار داشت: دانشجویان نباید اجازه بدهند افراد یا جریاناتی این روز را به عنصری خلاف ارزش تبدیل کرده و به کار گیرند.