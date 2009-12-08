مرادپور به خبرنگار مهر گفت: ساخت فیلم سینمایی "سوده" که درامی تاریخی درباره این زن تاثیرگذار تاریخ اسلام بود به دلایلی منتفی شد، تهیه‌کننده اطلاعات بیشتری در این باره دارد اما آنچه مشخص است فیلمی که شش ماه از صدور پروانه ساخت آن بگذرد و کلید نخورد پروانه‌اش باطل می‌شود.

این کارگردان ادامه داد: روی چند طرح و فیلمنامه کار می‌کنم که با قطعی شدن آنها و رضایت از کیفیت‌شان ساخت فیلم تازه‌ام را شروع می‌کنم. به تازگی تدوین فیلم تلویزیونی "کرگدن" به کارگردانی فرزاد موتمن را تمام کردم.

احمد مرادپور فیلم‌های سینمایی "رنجر" و "سجاده آتش" و مجموعه "رقص پرواز" را کارگردانی کرده است. قرار بود فیلم سینمایی "سوده" را حجت‌الاسلام محمدعلی زم تهیه‌ کند.