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۱۶ آذر ۱۳۸۸، ۱۶:۳۵

ادعای نتانیاهو:

آماده مذاکره بدون پیش شرط با سوریه هستیم

آماده مذاکره بدون پیش شرط با سوریه هستیم

نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی آمادگی مذاکره بدون پیش شرط با سوریه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، بنیامین نتانیاهو با سخنرانی در برابر اعضای کمیسیون امنیت و امور خارجه کنیست رژیم صهیونیستی(پارلمان) مدعی شد : آماده مذاکره بدون پیش شرط با سوریه هستیم و ترجیح می دهیم که این مذاکرات بدون واسطه باشد.

وی با بیان این مطلب افزود: طرف سوری اگر خواهان مذاکرات غیر مستقیم صلح است بهتر است فرانسه نقش میانجی ایفا کند.

خاطرنشان می شود سوریه و رژیم صهیونیستی تاکنون با میانجیگری ترکیه 4 دور مذاکره صلح برگزار کردند، اما پس از جنگ 22 روزه غزه و جنایات وحشیانه اشغالگران قدس، این مذاکرات متوقف شد.

کد مطلب 995929

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