به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، بنیامین نتانیاهو با سخنرانی در برابر اعضای کمیسیون امنیت و امور خارجه کنیست رژیم صهیونیستی(پارلمان) مدعی شد : آماده مذاکره بدون پیش شرط با سوریه هستیم و ترجیح می دهیم که این مذاکرات بدون واسطه باشد.

وی با بیان این مطلب افزود: طرف سوری اگر خواهان مذاکرات غیر مستقیم صلح است بهتر است فرانسه نقش میانجی ایفا کند.

خاطرنشان می شود سوریه و رژیم صهیونیستی تاکنون با میانجیگری ترکیه 4 دور مذاکره صلح برگزار کردند، اما پس از جنگ 22 روزه غزه و جنایات وحشیانه اشغالگران قدس، این مذاکرات متوقف شد.