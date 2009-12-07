انفجار در پیشاور 6 کشته و 49 زخمی به جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، پلیس پاکستان اعلام کرد که امروز دوشنبه بر اثر انفجار در مقابل ساختمان دادگستری شهر پیشاور واقع در شمال غرب این کشور دست کم شش نفر کشته و 49 فرد دیگر زخمی شدند که حال برخی از مجروحین وخیم گزارش شده است.

بر اساس این گزارش بر اثر این انفجار چندین وسیله نقلیه آتش گرفتند و سه اتومبیل به طور کامل ویران شدند.

گفته می شود حملات تروریستی اخیر در شهر پیشاور توسط گروههای شبه نظامی طالبان و در واکنش به عملیات نظامی گسترده دولت پاکستان در وزیرستان انجام شده است.

عملیات نظامی گسترده پاکستان علیه طالبان در ایالت وزیرستان در حالی همچنان ادامه دارد که حدود 30 هزار نظامی دولتی علیه 8 هزار شبه نظامی پراکنده در مناطق مختلف این ایالت به جنگ مشغول هستند و هیچ تضمینی برای ممانعت از قدرت گیری مجدد شبه نظامیان در این مناطق وجود ندارد.