  1. بین الملل
  2. سایر
۱۶ آذر ۱۳۸۸، ۱۶:۲۹

تحولات پاکستان/

انفجار در پیشاور 6 کشته و 49 زخمی به جا گذاشت

انفجار در پیشاور 6 کشته و 49 زخمی به جا گذاشت

پلیس پاکستان اعلام کرد بر اثر انفجار در مقابل ساختمان دادگستری شهر پیشاور دست کم، شش نفر کشته و 49 فرد دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، پلیس پاکستان اعلام کرد که امروز دوشنبه بر اثر انفجار در مقابل ساختمان دادگستری شهر پیشاور واقع در شمال غرب این کشور دست کم شش نفر کشته و 49 فرد دیگر زخمی شدند که حال برخی از مجروحین وخیم گزارش شده است.

بر اساس این گزارش بر اثر این انفجار چندین وسیله نقلیه آتش گرفتند و سه اتومبیل به طور کامل ویران شدند.

گفته می شود حملات تروریستی اخیر در شهر پیشاور توسط گروههای شبه نظامی طالبان و در واکنش به عملیات نظامی گسترده دولت پاکستان در وزیرستان انجام شده است.

عملیات نظامی گسترده پاکستان علیه طالبان در ایالت وزیرستان در حالی همچنان ادامه دارد که حدود 30 هزار نظامی دولتی علیه 8 هزار شبه نظامی پراکنده در مناطق مختلف این ایالت به جنگ مشغول هستند و هیچ تضمینی برای ممانعت از قدرت گیری مجدد شبه نظامیان در این مناطق وجود ندارد.

کد مطلب 995932

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها