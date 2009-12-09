مشکلات اقتصادی عامل افزایش ازدواج موقت در ایران است

مهیندخت داوودی در گفتگو با خبرنگار مهر به علل افزایش ازدواج موقت در جامعه اشاره کرد و گفت: بررسیها نشان می دهد مشکلات اقتصادی و نیاز به داشتن سرپرست مرد و همچنین مسائل عاطفی و جنسی از اصلی ترین علل ازدواج موقت در ایران به شمار می آید.

پیش از این در قانون برای کسانی که بدون مجوز و به صورت غیر رسمی مبادرت به صدور صیغه نامه می کردند مجازات حبس پیش بینی شده بود که این امر از سوی شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شد اما برخی از نمایندگان مجلس ازدواج موقت را راهکار برون رفت از آسیبهای اجتماعی ناشی از معضلات جنسی عنوان کرده اند.

چندی پیش دکتر مجید ابهری متخصص علوم رفتاری و آسیب شناس اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش 25 درصدی آمار ازدواج موقت در کشور خبر داده و هشدار داده بود که اینگونه ازدواجها آسیبهای اجتماعی بسیاری به همراه دارد.

معاون مجتمع قضائی خانواده در ادامه گفتگو با مهر به عدم ثبت ازدواج موقت در دفاتر رسمی اشاره کرد و گفت: گواهی صیغه موقت از سوی عاقد صادر می شود و شرط و و شروط تعیین و اعلام می شود اما اغلب این ازدواج موقت در دفترخانه ثبت نمی شود.

داوودی همچنین طفره رفتن از پرداخت نفقه و شروط عقد دائم را از دیگر دلایل افزایش ازدواج موقت ذکر کرد و افزود: علل افزایش ازدواج موقت باید مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد چرا که بسیاری از کارشناسان معتقدند اینگونه ازدواجها آسیبهای اجتماعی به دنبال دارد.