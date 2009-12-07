علی اکبر اولیا که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد با اشاره به سئوال خود از حیدر مصلحی وزیر اطلاعات خاطرنشان کرد: علاوه بر موضوع خروج کامیون شمش طلا از ایران به مقصد ترکیه که در رسانه ها چندی قبل مطرح شده بود موضوع وجود مرزهای غیررسمی در ایران نیز در سئوال از وزیر اطلاعات مطرح شده است.

عضو فراکسیون اقلیت مجلس افزود: گفته می شود بخشی از کالاهای وارداتی به ایران از مرزهای غیررسمی وارد شده است و به همین دلیل در سئوالی این موضوع را از وزیر اطلاعات جویا شده ام.

اولیا همچنین با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی چندی قبل به تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در اجرای برنامه چهارم توسعه رای مثبت دادند، تصریح کرد: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس فردا اعضای این هیئت را انتخاب خواهد کرد.

نماینده مردم یزد در خانه ملت تاکید کرد : عملکرد دولت در در حوزه های فرهنگی، اقتصادی، صنعتی و اقتصادی که مسائل مختلفی را در بر می گیرد از محور های تحقیق و تفحص از برنامه چهارم است.

وی با اشاره به اینکه گزارش برنامه چهارم از سوی دولت به مجلس ارائه نشده است تاکید کرد: انحراف عملکرد دولت در اجرای برنامه چهارم از جمله مسائلی بود که باعث شد مجلس تحقیق و تفحص از برنامه را در دستور کار قرار دهد.