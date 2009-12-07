بی نتیجه بودن راهبرد غرب در تهدید و صدور قطعنامه علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر نشریه آلمانی "دی سایت" در تحلیلی در این باره نوشت : در شروع سال این طور به نظر می رسید که یک توافق با ایران در مسئله هسته ای امکانپذیر باشد، اما در پایان سال این امیدها از بین رفته است.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است : راهبرد فعلی غرب در برابر ایران که به ویژه از طرف ایالات متحده در پیش گرفته شده است کوته بینانه بوده و موفقیتی به دنبال ندارد. یک تقاضای گسترده ایران برای گفتگو در سال 2003 از طرف واشنگتن غافل به سطل کاغذهای باطله انداخته شد. به جای آن قطعنامه علیه این کشور تصویب شد و این کشور با گزینه نظامی تهدید شد.

در این میان آمریکا، اتحادیه اروپا و شورای امنیت البته به عنوان پیش شرط مذاکرات با ایران توقف هر گونه غنی سازی اورانیوم از طرف تهران را خواستار شدند. اینکه ایران برنامه اتمی اش را با شتاب ادامه می دهد و آن را متوقف نمی کند در چنین شرایطی عجیب و شگفت آور نیست.

نویسنده در ادامه با اشاره به اعلام اخیر ایران مبنی بر ساخت ده سایت هسته ای دیگر، غرب را در مسئله هسته ای ایران بار دیگر در ابتدای راه ارزیابی کرده و نوشت : البته دست دراز شده اوباما به سوی ایران هنوز به مشت تبدیل نشده است و تا پایان سال هنوز به پیشنهاد خود درباره مذاکره با ایران پایبند است.

نویسنده در ادامه با تاکید بر اینکه البته احتمال توافق با ایران در این مدت بسیار پایین است، نوشت : ابتکار عملهای جاه طلبانه اوباما در این باره در آستانه شکست قرار دارد. از طرف وی چیزی به غیر از فریادهایش برای تصویب قطعنامه علیه ایران همان روشی که سلفش در پیش گرفته بود دیده نمی شود.اگر 31 دسامبر بیاید و نتیجه ای در حل مناقشات هسته ای ایران حاصل نشود اوباما می خواهد قطعنامه شدیدتر و موثرتری را علیه ایران صادر کند و برای آن به دنبال جلب حمایت کشورهای روسیه، چین و اروپا است.

نویسنده در بخش دیگری ازاین مطلب با تاکید بر بی تاثیر بودن قطعنامه در حل مناقشات هسته ای غرب با ایران نوشت : این کشور نه تنها چندین دهه است که به قطعنامه عادت کرده است، بلکه می تواند به عنوان یکی از مهمترین دارندگان منابع نفت و گاز دنیا به نیاز کشورهای تشنه انرژی از جمله چین امیدوار باشد.

دی سایت همچنین نوشت : این یک تلاش عجولانه است که یک ائتلاف جدید برای تصویب قطعنامه علیه ایران درست کنیم این روش دیگر پرده پوشی روی این حقیقت که اوباما نیز دیگر نمی داند چه کاری باید انجام دهد نیست.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد: ایران تنها به دلیل ثروت انرژی اش یک کشور مهم به شمار نمی رود؛ بلکه این کشور بیشترین جمعیت در بین کشورهای منطقه را دارا بوده و مدرنترین جامعه غیر نظامی است. این در حالی است که غرب می خواهد از موثرترین ابزارش در برخورد با ایران یعنی نزدیکی به این کشور و تنش زدایی انصراف داده اگر در عرض دو هفته آینده موفقیتی در این زمینه ایجاد نشود.

در ادامه این مطلب آمده است : بی اعتمادی به غرب مدتها است که در ایران رشد کرده و ریشه دوانده است. از طرفی بی اعتمادی به علاج زخمهای سی ساله در روابط ایران و آمریکا در واشنگتن و به ویژه در تیم اوباما افزایش پیدا کرده است.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: اوباما اولین رئیس جمهوری آمریکا در شصت سال اخیر است که تجربه ای از جنگ سرد ندارد، اما این دلیلی برای این نیست که درسهای آن زمان را فراموش کند.

نویسنده همچنین با رد هر گونه سیاست تهدید علیه ایران نوشت : اما تنها گشتن به دنبال راهی برای نزدیک شدن علایق طرفین شانس از بین رفتن بی اعتمادیها را به وجود می آورد.