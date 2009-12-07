30 بازیکن به اردوی تیم فوتبال امید ایران دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی زینالی، سیدرضا امیری و کریم انصاریفرد (سایپا کرج)، حسن جعفری، مهدی رحیم زاده و حسین ابراهیمی (ملوان بندرانزلی)، سامان آقا‌زمانی و حمیدرضا علی عسگر (پرسپولیس تهران)، رضا طلبه و جلال الدین علی محمدی (سپاهان نوین اصفهان)، امیرتاجیک علی آبادی و سیامک کوروشی (کاوه تهران)، مسعود ابراهیم زاده و حسن ابهری (تراکتورسازی تبریز)، مهدی دغاغله و امیر شرفی (استقلال اهواز)، داود نوش صوفیانی و کمال کامیابی نیا (راه آهن شهرری)، محمد مظاهری و سروش رفیعی (مقاومت سپاسی شیراز)، صالح خلیل آزاد (برق شیراز)، رسول کر (شموشک نوشهر)، شجاع خلیل آزاد (مس رفسنجان)، مهرداد آوخ (شهرداری بندرعباس)، رضا رحمتی (استیل آذین)، احسان حاج صفی (سپاهان اصفهان)، هادی سهرابی (داماش گیلان)، میلاد نصرتی (داماش دورود)، آرش افشین (فولاد خوزستان) و امید ابوالحسنی (پاس همدان) نفرات دعوت شده به اردوی تیم فوتبال امید ایران هستند.

این بازیکنان از بعدازظهر روز جمعه 20/9/88 تا 23/9/88 تمرینات خود در کمپ تیم‌های ملی پیگیری خواهند کرد.