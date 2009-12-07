قیمت انواع سکه امروز کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، امروز قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در بازار تهران 275 هزارو 500 تومان، طرح جدید 275 هزار تومان، نیم سکه 138 هزار تومان و ربع سکه بهار آزادی نیز 70 هزار تومان معامله شده است.

همچنین قیمت هر گرم طلای زرد 18 عیار نیز در بازار امروز تهران 27 هزارو 600 تومان معامله شد. هر اونس طلا نیز امروز در بازارهای جهانی یکهزار و 143 دلار بود.

قیمت هر گرم طلای زرد 18 عیار روز چهارشنبه هفته گذشته (پیش از تعطیلات) در بازار تهران، 28 هزارو 740 تومان، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 285 هزار تومان، طرح جدید 284 هزارو 500 تومان، نیم سکه 142 هزارو 500 تومان و ربع سکه بهار آزادی نیز 72 هزار تومان بود.