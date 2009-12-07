به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش در همایش مدیران روابط عمومی که روز دوشنبه در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد با بیان اینکه آموزش و پرورش میدان تره بار نیست که هرجور که می‌خواهیم برای آن برنامه‌ریزی کنیم تاکید کرد: آموزش و پرورش صنایع دستی است و می‌خواهد برای 90 سال زندگی یک انسان برنامه‌ریزی کند. برای آموزش و پرورش باید با داشتن اطلاعات درست برنامه‌های مناسبی در نظر بگیریم.

وی با بیان اینکه در دنیای امروز نقش کلیدی و اساسی در اقتدار و قدرت به روابط عمومی هر نهاد داده شده است افزود: امروز در جمع کسانی هستم که نقش تعیین کننده‌ای در آموزش و پرورش به عهده دارند. در صحنه های بین المللی هر کشوری که روابط عمومی قویتری داشته باشد اقتدار بیشتری خواهد داشت در مسائل اجتماعی نیز روابط عمومی به خصوص روابط عمومی با اخلاق نقش بسیار مهمی در مدیریت و پیشرفت امور دارد.

برای من روابط عمومی مهمترین و پرجاذبه ترین مسئولیت است

حاجی بابایی تصریح کرد: وزارت آموزش و پرورش به اندازه گستردگی که دارد به همان میزان نیازمند اقتدار در روابط عمومی است. برای من روابط عمومی یکی از مهمترین و پر جاذبه‌ ترین مسئولیتهای اداری است.

یکی از آسیبهای جدی وزارت آموزش و پرورش نداشتن روابط عمومی مناسب و کارآمد است حمیدرضا حاجی بابایی

وی با تاکید بر اینکه اگر محدودیتهای ساختاری وجود نداشت این سازمان را به یک معاونت تبدیل می‌کردم افزود: تمام تلاش خود را می‌کنم تا امکانات زیادی را در اختیار روابط عمومی وزارتخانه قرار دهم و به همین میزان نیز مطالبات بالایی از این نهاد خواهم داشت.



وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: یکی از آسیبهای جدی وزارت آموزش و پرورش نداشتن روابط عمومی مناسب و کارآمد است. روابط عمومی این وزارتخانه باید نکات مهمی را در دستور کار خود قرار دهد که از آن جمله می‌توان به ساماندهی خبر اشاره کرد.

وی ابراز داشت: در همین راستا باید سامانه اطلاعاتی و یا خبری در آموزش و پرورش ایجاد شده و اطلاعات این وزارتخانه به طور کامل و روزانه در اختیار متقاضیان قرار گیرد و تمام مسئولان روابط عمومی در سراسر کشور باید مجهز به این سامانه باشد.

حاجی بابایی با بیان اینکه مدیرکل روابط عمومی باید به طور مستقیم زیرنظر وزیر فعالیت کند گفت: وزارت آموزش و پرورش وزارتخانه‌ای است که با همه مردم ارتباط داشته و مردم به آن اعتماد دارند به همین دلیل باید اطلاع‌رسانی دقیقی در آن صورت گیرد.

وزیر آموزش و پرورش گفت: اگر اطلاع رسانی به صورت حرفه‌ای و علمی در آموزش و پرورش صورت می گرفت دیگر هر کسی که هیچ ربطی به آموزش و پرورش ندارد در خصوص این نهاد اظهار نظر نمی‌کرد.

سیاستهای آموزش و پرورش از زبان وزیر

وی با تاکید بر اینکه از امروز سیاستهای آموزش و پرورش به ‌طور مستقیم از زبان وزیر و یا از طریق روابط عمومی آن هم با اطلاع قبلی وزیر صورت خواهد پذیرفت اظهار کرد: معاونان و مسئولان وزارت آموزش و پرورش می توانند در زمینه فعالیتهای خود گزارش عملکرد دهند اما نمی‌توانند اظهار نظر کنند که باید مدارس را چگونه رهبری کرد.

متاسفانه اطلاعات اشتباهی در زمینه تعداد کارمندان و نیروهای انسانی در آموزش و پرورش وجود دارد که تقصیر آموزش و پرورش کشور است حمید رضا حاجی بابایی

حاجی بابایی گفت: تا زمانی که ندانیم چه تعداد معلم و مدرسه در سراسر کشور وجود دارد نمی‌توانیم برنامه‌ریزی درستی برای آموزش و پرورش داشته باشیم به همین علت است که مدیران روابط عمومی باید مدیران آگاهی باشند.

وی اظهار داشت: متاسفانه اطلاعات اشتباهی در زمینه تعداد کارمندان و نیروهای انسانی در آموزش و پرورش وجود دارد که تقصیر آموزش و پرورش کشور است. مجلسی که نمی‌داند در آموزش و پرورش چند نفر کار می‌کنند نمی‌تواند نگاهی درست به آن داشته باشد.

وزیر آموزش و پرورش دولت دهم تصریح کرد: از زمانی که پست وزارت را گرفتم بیش از 40 ساعت زمان گذاشته تا با مسئولان در این زمینه صحبت کنم اما تا امروز به جایی نرسیده و اطلاعات درستی دریافت نکردم.

وی ابراز داشت: نبود اطلاعات درست در زمینه تعداد کارمندان در آموزش و پرورش سبب می‌شوند تا 50 هزار معلم بیکار شده و آن وقت در استانی مانند آذربایجان غربی هزار کلاس خالی از معلم باشد و مجبور شویم از خیابان برای کلاسهای خود معلم بیاوریم.

وی افزود: چرا نباید برای معلمی که سابقه 30 سال خدمت در آموزش و پرورش را دارد اضافه کار در نظر گرفته و از جایگاه مقدس آن در نظام آموزشی کشور استفاده کنیم.

وی در پایان تصریح کرد: روابط عمومی ضعیف نشان‌دهنده وزارتخانه ضعیف است و هر کسی که بخواهد در روابط عمومی مسئولیت بگیرد باید تنها کار کند. تدریس و یا تحصیل باید کنار گذاشته شود. ما نیازمند مدیر هستیم نه یک کارمند در حال تحصیل، نمی‌خواهم اتاق مدیریت تبدیل به اتاقی برای مطالعه شود.