ادامه مشکلات مالی هندبال کرمان/ بازیکنان شهرداری زرند در لیگ هندبال شرکت نمی کنند

اخگر در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: با توجه به اینکه درصد قابل توجهی از قرارداد بازیکنان شهرداری زرند از فصل گذشته پرداخت نشده است و بازیکنان تیم نیز از ابتدای امضاء قرار داد با تیم شرط تصفیه حساب سال گذشته را برای شرکت در مسابقات گذاشته بودند به احتمال فراوان شهرداری زرند در اولین بازی لیگ برتر هندبال کشور حضور نخواهد یافت.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته این تیم با نام هیئت هندبال کرمان در مسابقات حضور داشته است، عنوان کرد: تعلل دستگاههای ذی ربط در پرداخت این بدهی موجب بروز مشکل برای تیم هندبال شهرداری زرند می شود.

اخگر افزود: حدود 60 درصد مبلغ بدهی قرارداد بازیکنان از فصل گذشته پرداخت نشده است و علیرغم قول مسئولان تاکنون اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.

سرمربی تیم هندبال شهرداری زرند گفت: تاکنون پیگیریهای مسئولان هیئت هندبال کرمان و مسئولان و بازیکنان تیم به نتیجه ای نرسیده است.

وی گفت: بازیکنانی که از تیم جدا شده اند مبلغ مورد نظر را دریافت کرده اند اما بازیکانی که فصل جاری تمدید کرده اند همچنان با مشکل مواجه هستند.

وی افزود: این تیم قبل از هیئت هندبال کرمان نیز با نام شهرداری کرمان در مسابقات حضور داشت که بدهی بازیکنان با واگذاری زمین از طرف شهرداری پرداخت شد.

مشکلات مالی تیم هندبال شهرداری زرند درحالی یک هفته به آغاز لیگ برتر هندبال کشور مطرح شده است که چندی پیش پس از پیگیری های مکرر خبرگزاری مهر مدیرکل تربیت بدنی کرمان از پرداخت 400 میلیون ریال از بدهی این تیم خبر داد.

اما در همان زمان اخگر نیز از باقی ماندن یک میلیارد ریال از بدهی بازیکنان و کادر فنی این تیم از فصل گذشته گفته بود.