شهرداری تبریز 100 میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر می کند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علیرضا نوین ظهر دوشنبه در حاشیه افتتاح چند پروژه عمرانی در این شهر افزود: این مزیان اوراق مشارکت به منظور تسریع در اجرای طرح های عمران شهری منتشر می شود.

وی تصریح کرد: انتشار اوراق مشارکت توسط شهرداری تبریز به جهت محدودیت منابع مالی و نیاز به اعتبار برای اتمام پروژه های عمرانی صورت می گیرد.

نوین همچنین با انتقاد از عدم حمایت دولت از شهرداریها افزود: با توجه به عدم حمایت و کمک دولت ناگزیر از صدور این اوراق شدیم تا از این طریق و با جذب مشارکت بیشتر مردم در اداره و توسعه شهر، زمینه را برای تسریع روند توسعه تبریز فراهم کند.

وی اظهار داشت: مجوزهای قانونی و رسمی برای صدور این اوراق صادر شده و طی 10 روز آینده بالغ بر 100 میلیارد تومان اوراق مشارکت از سوی شهرداری در بین مردم توزیع خواهد شد.

نوین با اشاره به این که شهر متعلق به مردم و عموم شهروندان است، پرداخت به موقع عوارض و دیگر تعهدات مالی از سوی شهروندان به شهرداری را ضامن تقویت توان مالی این مجموعه خدماتی دانست و بر همکاری جدی مردم در این بخش تأکید کرد.

شهردار تبریز همچنین با اشاره به اجرای پروژه ساماندهی مهرانه رود تبریز تصریح کرد: مهرانه رود تبریز به عنوان شریان سیل گیر این کلانشهر 100 سال قبل توسط ارفع الملک جلیلی، شهردار وقت تبریز با هزینه ای بالغ بر یک میلیون تومان اجرا شده است.

نوین با بیان اینکه تمام یک میلیون تومان این پروژه از سوی مردم تبریز تامین شده است ادامه داد: در آن زمان مردم شهر تبریز در پاسخ به استمداد شهردار وقت برای حمایت و کمک مالی برای تامین هزینه این پروژه بسیج شده و کانالی احداث کردند که با گذشت یک قرن همچنان کارائی خود را حفظ کرده است.

وی با بیان اینکه مردم تبریز سابقه خوبی در حمایت از پروژه های توسعه شهری دارند اظهار امیدواری کرد، انتشار اوراق مشارکت یاد شده با استقبال عموم روبرو گردد.