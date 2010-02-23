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۴ اسفند ۱۳۸۸، ۲۰:۰۳

وزیر خارجه بحرین:

ایران دشمن کشورهای منطقه نیست/حضور نظامی آمریکا نتیجه توافقات است

ایران دشمن کشورهای منطقه نیست/حضور نظامی آمریکا نتیجه توافقات است

وزیر امور خارجه بحرین با توجیه نظامی گری آمریکا در منطقه در عین حال اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران دشمن کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نیست، بلکه همسایه ای مهم برای منطقه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ خالد بن احمد آل خلیفه در کنفرانس مطبوعاتی با همتای عمانی خود اظهار داشت : ما می توانیم در زمینه هایی متعدد از جمله سیاسی و اقتصادی با هم همکاری داشته باشیم.

وی بررسی پرونده امنیتی منطقه خلیج فارس را امری بسیار مهم توصیف کرد، ولی در عین حال اضافه کرد که این به معنای ایجاد بحران از جانب ما نسبت به هیچ کشوری در منطقه نیست.

وزیر امور خارجه بحرین در توجیه حضور نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس مدعی شد: اگر آمریکا در منطقه حضور نظامی دارد ناشی از توافقنامه های قدیمی است که ربطی به شرایط کنونی ندارد.

وی احتمال وجود بحران در آینده را رد کرد.

بن علوی وزیر امور خارجه عمان نیز در پاسخ به سئوالی درباره استقرار سیستم دفاع موشکی آمریکا در خلیج فارس گفت : از طرف ما هیچگونه بحرانی نسبت به هیچ کشوری در منطقه وجود ندارد.

وی نیز ادعا کرد درباره سپر دفاعی موشکی آمریکا بزرگ نمایی شده است.

بن علوی افزود: منطقه در گذشته شاهد جنگهایی بوده و جنگ تازه ای را تحمل نمی کند.

کد مطلب 995949

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