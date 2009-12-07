تحقق عدالت در سلامت در گرو همکاریهای بین بخشی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی روز دوشنبه در کارگاه " تدوین ابزار اندازه گیری و پایش عدالت در سلامت " ضمن بیان این مطلب افزود: اگر بخواهیم در عوامل اجتماعی موثر بر سلامت تاثیرگذار باشیم باید همکاریهای همه گروهها، سازمانها و دستگاههای مختلف را جلب کنیم.

وی تاکید کرد: ما به عنوان سیاستگذاران سلامت کشور باید راهکارها و مسیری را طی کنیم تا مردم سهم کمتری از هزینه های سلامت را متحمل شوند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه با بیان این مطلب که مفهوم عدالت در سلامت از عقیده و اعتقاد ما سرچشمه می گیرد گفت: بدون عدالت حرکت در مسیر معنوی میسر نخواهد بود.

دکتر دستجردی در ادامه اظهار امیدواری کرد که با تداوم کارگاههای مختلف بررسی راهکارهای تحقق عدالت در سلامت، شاهد دستیابی به شاخصهای ارتقای سلامت برای آحاد مردم باشیم و این مسئله باید وظیفه و دغدغه همیشگی ما باشد.

پیش از سخنان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاون سلامت این وزارتخانه طی سخنانی اظهار داشت: بعد از تشکیل دبیرخانه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در وزارت بهداشت، اقدامات گسترده ای برای تعیین حیطه های اولویت دار در این حوزه انجام شد که بحث اساسی در این خصوص موضوع "عدالت" بود.

دکتر امامی رضوی افزود: در دبیرخانه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت بحث سنجش و ارتقای شاخص به عنوان یکی از برنامه های محوری وزارت بهداشت پیگیری می شود.