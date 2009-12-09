هیچ یک از بیماریهای دامی در ایران ریشه کن نشده است

رویا صدری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: چندین نوع بیماری دامی شناخته شده که بخشی از آنها در کشور ما وجود دارد اما تلاشها در جهت ریشه کن کردن آنها هنوز ثمر کافی نداده است.

وی ادامه داد: البته هیچ یک از کشورهای آسیایی در این زمینه موفق نبودند و این امر تنها شامل ایران نمی شود.

عضو هیئت علمی موسسه رازی بیان کرد: پتانسیل ریشه کردن کردن برخی از بیماریهای دامی در کشور وجود دارد فقط لازم است از همه ظرفیتها استفاده کنیم.

ریشه کردن کردن بیماریهای دامی نیازمند برنامه ریزی مطلوب و همه جانبه است

صدری در بخش دیگری از سخنان خود نیز اظهار داشت: برای ریشه کردن کردن بیماریهای یادشده نیازمند یک برنامه ریزی بسیار مطلوب و همه جانبه است که امیدواریم در اسرع وقت محقق شود.

وی افزود: البته این بیماریها به وسیله واکسیناسیون کنترل شده اما باید شرایطی ایجاد شود که امکان ریشه کن شدن آنها به وجود آید.

وی خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهای ریشه کن کردن بیماریهای دامی انجام واکسیناسیون به صورت مرتب و منظم است که باید تلاش خود را در این جهت به کار گیریم.

صدری یادآور شد: هماهنگی و تعامل بیشتر موسسات ذیربط می تواند زمینه های ریشه کردن بیماریها را فراهم کند.