مصرف بنزین در منطقه کرج هشت درصد کاهش یافته است

ابراهیم شکوری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:‌ در این مدت 64 میلیون و 330 هزار لیتر بنزین در منطقه کرج به مصرف رسید.

وی خاطرنشان کرد:‌ در ماه گذشته سه میلیون و 787 هزار لیتر بنزین سوپر نیز در این منطقه مصرف شد که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از کاهش 0.9 درصدی برخوردار بود.

وی گفت:‌ در همین مدت 15 میلیون و 410 هزار لیتر نفت سفید مصرف شده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش 3.30 درصدی را نشان می دهد.

شکوری ادامه داد:‌ همچنین در آبان ماه امسال 48 میلیون و 362 هزار لیتر نفت گاز در این منطقه به مصرف رسیده که نسب به مدت مشابه سال گذشته 3.5 درصد کاهش یافته است.

وی یادآور شد:‌ در همین مدت 43 میلیون و 157 هزار لیتر نفت گاز در منطقه کرج به مصرف نیروگاهی رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 4.21 درصدی را نشان می دهد.

این مسئول همچنین گفت:‌ در ماه گذشته 14 میلیون 51 هزار لیتر نفت کوره در این منطقه به مصرف رسیده که نسبت به مدت مشابه در سال ماقبل 2.2 درصد کاهش یافته است.

شکوری عنوان کرد: در همین مدت 46 میلیون و 925 هزار لیتر نفت کوره به مصرف نیروگاهی رسیده است که نسبت به مدت مشابه 6.5 کاهش نشان می دهد.

حسینی گفت:‌ همچنین در این مدت پنج میلیون و 100 تن گاز مایع به مصرف رسید که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 5.6 درصد افزایش یافته است.

وی افزود:‌ تمامی جایگاه های سوخت منطقه کرج در حال حاضر به سیستم جمع آوری بخارات بنزین مجهز هستند.

اکنون شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرج شهرستانهای ساوجبلاغ، نظرآباد و کرج را تحت پوشش دارد و تعداد جایگاه های سوخت در منطقه کرج 46 مورد بوده که 35 جایگاه آن مربوط به شهرستان کرج است.