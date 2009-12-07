قویترین مرد خراسان رضوی در مشهد درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، هادی ترشیزاد قویترین مرد خراسان رضوی و یکی از قهرمانان پاورلیفتینگ در یک سانحه رانندگی جان به جان آفرین تسلیم کرد.

براساس این گزارش این ورزشکار خراسانی چندین دوره مسابقات قویترین مردان خراسان رضوی بر سکوی قهرمانی ایستاد و دو دوره در مسابقات قویترین مردان آهنین کشور حضور داشت.

این ورزشکار خراسانی شب گذشته به علت تصادف رانندگی درگذشت.

این ورزشکار خراسانی که خود را جهت شرکت در مسابقات قویترین مردان آهنین آماده می کرد بامداد صبح روز شنبه در یک حادثه دلخراش رانندگی به شدت مصدوم شد و پس از انتقال به بیمارستان درگذشت.