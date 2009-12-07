وقتی کاری از "رستم دستان" هم ساخته نیست!/ تیشه بی پولی بر ریشه ورزش

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، در حالیکه قرار بود ساعت 12.30 دقیقه امروز دوشنبه جلسه بررسی مشکلات فوتبال استان لرستان در محل استانداری لرستان برگزار شود علیرغم انتقال جلسه بدون هیچگونه هماهنگی به محل سازمان تربیت بدنی استان این جلسه به دلیل عدم حضور اعضا بدون هیچگونه اطلاع به خبرنگاران لغو شد.

لغو جلسه مجالی برای گفتگو با مدیر کل تربیت بدنی استان لرستان بود که گلایه های زیادی از بی پولی و عدم حمایت از ورزش لرستان داشت و به گفته خودش قرار بود این صحبت ها را در جلسه لغو شده عنوان کند.

میرزا حسین سالاروند در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد علت عدم برگزاری جلسه بررسی مشکلات فوتبال لرستان، اظهار داشت: با ما تماس گرفتند و گفتند که قرار است جلسه به جای استانداری در محل تربیت بدنی برگزار شود که ما هم قبول کردیم ولی در نهایت اعضا جلسه نیامدند تا این جلسه که می توانست رهاورد خوبی برای فوتبال لرستان داشته باشد برگزار نشود.

مشکل کوچک و بزرگ ورزش لرستان: بی پولی!



وی با تاکید بر اینکه مشکل کوچک و بزرگ فوتبال لرستان بحث مالی است، بیان داشت: وضعیت الان به گونه ای است که مسئولان تیم کوثر به طور غیر رسمی تهدید کرده اند اگر حمایت از این تیم صورت نگیرد تیم را واگذار خواهند کرد.

مدیر کل تربیت بدنی استان لرستان با تاکید بر اینکه تیم داری با دست خالی امکان ندارد، افزود: استانی می تواند ادعای داشتن تیم های دسته اول و لیگ برتری را بکند که بتواند حداقل دو تیم را مورد حمایت مالی قرار دهد.

سالاروند با تاکید بر اینکه با وضعیت کنونی نمی شود ادامه داد، بیان داشت: وعده هایی به ما داده شد که میزبانی برخی مسابقات را قبول کنیم ولی با وجود اینکه ما این کار را انجام دادیم ولی یک ریال کمک نشد.

"رستم دستان" هم بدون پول کاری از پیش نمی برد!

وی تاکید کرد: مدیر کل تربیت بدنی حتی اگر"رستم دستان" هم باشد وقتی پول نیست هیچ کاری نمی توان کرد.

مدیر کل تربیت بدنی استان لرستان با تاکید بر اینکه تیم داری پول می خواهد، گفت: در حال حاضر تیم فوتبال کوثر لرستان با وجود اینکه به طور کامل بومی شده است هیچ حمایتی از آن صورت نمی گیرد.

سالاروند با اشاره به مزایای سرمایه گذاری روی ورزش به ویژه فوتبال، یادآور شد: در حال حاضر به دلیل عدم حمایت مالی خیلی از ورزشکاران مستعد لرستانی جذب استانهای دیگر می شوند.

مدیر کل تربیت بدنی استان لرستان با اشاره به نمونه هایی از "کوچ" ورزشکاران لرستانی به استانهای دیگر، عنوان کرد: تیم هاکی لرستان به طور کامل با گچساران قرارداد بسته است.

سالاروند با انتقاد شدید از عدم حمایت مسئولان از ورزش لرستان، عنوان کرد: چرا برای 29 استان دیگر کشور راه حل وجود دارد و برای یک لرستان هیچ راه حلی نیست؟!

بخش خصوصی در لرستان "دو دو تا چهار تا" می کند

وی در پاسخ به سوال مهر در مورد حضور بخش خصوصی در ورزش، بیان داشت: بخش خصوصی "دو دو تا چهار تا" می کند و اگر در حوزه ای برایش سود نداشته باشد ورود پیدا نخواهد کرد.

مدیر کل تربیت بدنی استان لرستان با بیان اینکه بخش خصوصی در جایی که دولت هزینه نمی کند هزینه نخواهد کرد، با تاکید بر اینکه بدون امکانات و حمایت مالی راه به جایی نخواهند برد، گفت: بدون وجود "اسپند" هم نمی تواند اسپند "دود" کرد!

سالاروند با تاکید بر اینکه ما نمی گوییم فرد خاصی در این زمینه مقصر است، افزود: اما سوال این است که چرا در جایی که تجویز قانون شده است چرا کمکی صورت نمی گیرد؟

وی با تاکید بر اینکه ما از وضعیت فعلی خوشحال نیستیم، خاطر نشان کرد: در حال حاضر به دلیل مشکلات مالی در بخش ورزش استان بسیاری از تیمها به مسابقات اعزام نشده و حتی برخی تیمهای لیگ برتری مانند تیم کشتی از مسابقات کناره گیری کرده اند.