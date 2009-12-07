اختصاص 350 میلیارد ریال اعتبار برای توسعه راه های روستایی کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، عطاءالله قادری بعد از ظهر دوشنبه در مراسم بهره برداری از دو پروژه راه روستایی در شهرستان مریوان که با حضور استاندار کردستان و جمعی از مسئولان ادارات استان صورت گرفت، اظهار داشت: در سال جار مبلغ 350 میلیارد ریال اعتبار برای بهسازی و توسعه راه های روستایی در استان کردستان در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: از مجموع 5.5 کیلومتر راه روستایی در استان کردستان تا کنون بیش از هزار و 600 کیلومتر آن آسفالت شده و بقیه راهای روستایی استان کردستان به صورت شوسه مورد استفاده قرار می گیرد.

مدیر کل راه و ترابری استان کردستان با اشاره به هزینه بالای راهسازی در این استان در مقایسه با سایر نقاط کشور بیان داشت: با توجه به وضعیت کوهستانی بودن استان کردستان و همچنین وجود کوه های صعب العبور میزان هزینه راهسازی بسیار بالاتر از میانگین کشوری است.

قادری با اشاره به میزان اعتبار هزینه شده برای بهره برداری از این دو طرح عنوان کرد: برای بهره برداری از این دو طرح در مجموع پنج میلیارد و 400 میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات ملی و استانی هزینه شده است.

در ادامه این مراسم راه روستای "درزیان" به طول یک هزار و 150 متر و راه روستای "سرنژمار" به طول دو هزار و 400 متر به بهره برداری رسید.

استاندار کردستان به همراه جمعی از مسئولان ادارات و سازمان های دولتی استان امروز در راستای بررسی و بازدید وضعیت پروژه های عمرانی عازم شهر مریوان شده است.