لباس روحانیت را برای خدمت به امام زمان (عج) و امت باید پوشید

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیت الله سید احمد علم الهدی ظهر دوشنبه در مراسم عمامه گذاری و ملبس شدن جمعی از طلاب جامعه المصطفی العالمیه افزود: روحانیون از آنجایی که خدام امام زمان می شوند زندگی، مقام، شخصیت، تامین اجتماعی و وجهه آنها را خود حضرت بقیه الله تامین خواهد کرد.

وی در ادامه عاطفه و عشق مردم به رهبری در جامعه اسلامی نخستین کمال دکترین سیاسی اسلام دانست.

علم الهدی خاطرنشان کرد در همه اندیشه های سیاسی رهبری اجتماعی یا بر حسب قدرت و زور و اشرافیت است یا بر اساس جریان انتخاب مردم به مدیریت نصب می شود که در آن تعامل رسمی قراردادی بین مردم و دولت است و در هیچ کدام از این دو جایگاهی برای عشق و عاطفه وجود ندارد.

امام جمعه مشهد تصریح کرد: پیامبر در روز عید غدیر خم در سخنانی که خطاب به مردم فرمودند رابطه خاصی بین مردم و ولایت ایجاد کردند و رابطه دولت و مردم را رابطه عشق و ولایت نامیدند.

وی با اشاره به واقعه غدیر افزود: غدیر جریانی است که برای همه زمانها و نسلها دارای پیام است و پیام آن حکومتی بر اساس تداوم وحی صاحب رسالت مدیریت اجتماعی و امت اسلام است.

عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: رهبری امت در اسلام قداست دارد و این قداست در حدی است که اگر ارتباط عشق و علاقه مردم با رهبر منعقد شود این مردم مشمول دعای پیامبر هستند و اگر این ارتباط برقرار نشود مردم مشمول نفرین پیامبر می شوند.

در این مراسم 16 نفر از طلاب جامعه المصطفی العالمیه به لباس مقدس روحانیت معمم و ملبس شدند.