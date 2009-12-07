6 گروه پزشکی در فرودگاه ساری مستقر شدند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، محمدمهدی ناصحی ظهر دوشنبه در نشست خبری خاطرنشان کرد: با ورود حجاج تمامی این افراد مورد معاینه ابتدایی قرار می‌گیرند و در صورتی که تب داشته و یا مشکوک به بیماری بیماری باشند از افراد دیگر جداسازی می ‌کنند.

وی با بیان اینکه افرادی که نیاز به درمان سرپایی داشته باشند در همان فرودگاه مداوا می‌ شوند، افزود: اگر بیماری افراد حاد و پیشرفته‌تر باشد توسط آمبولانسها مستقر در فرودگاه به مراکز بیمارستانی اعزام می‌شوند.

ناصحی با اشاره به اینکه بیمارستانهای شهرستان ساری و مرکز عفونی دانشگاه مستقر در بیمارستان رازی قائمشهر پذیرای حجاج دارای بیماری خواهند بود، یادآور شد: به حجاج و خانواده‌های آنها توصیه می‌شود افراد کمتری را برای استقبال از زائران به فرودگاه ببرند.

وی با تاکید بر اینکه بروشورهایی در اختیار تمام حاجیان گرفته است، تصریح کرد: از حاجیان درخواست کردیم که خصوصا با کودکان زیر پنج سال و سالمندان و افرادی که دارای نقص ایمنی هسنتد تماس کمتری داشته باشند.

وی با اعلام اینکه در فرودگاه هر حاجی یک تا دو دقیقه توقف خواهد کرد و ثبت دیجیتالی تب فرد انجام می‌شود، افزود: به دلیل محدود شدن حجاج به سن کمتر از 65 و بیشتر از 12 سال کنترل این بیماری توسط آموزش‌های لازم موثر بوده است.

ناصحی با تاکید بر اینکه آنفلوانزای نوع جدید دارای کمون یک هفته‌ای است و در شرایطی که فرد سالم به نظر می‌رسد احتمال بیماری وی وجود دارد، گفت: در این حالت افراد ناقل بیماری هستند.