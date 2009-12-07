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۱۶ آذر ۱۳۸۸، ۱۷:۱۲

6 گروه پزشکی در فرودگاه ساری مستقر شدند

6 گروه پزشکی در فرودگاه ساری مستقر شدند

ساری - خبرگزاری مهر: معاون دانشگاه علوم ‌پزشکی مازندران از استقرار 6گروه پزشکی در فرودگاه دشت‌ ناز ساری برای ورود حجاج به استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، محمدمهدی ناصحی ظهر دوشنبه در نشست خبری خاطرنشان کرد: با ورود حجاج تمامی این افراد مورد معاینه ابتدایی قرار می‌گیرند و در صورتی که تب داشته و یا مشکوک به بیماری بیماری باشند از افراد دیگر جداسازی می ‌کنند.

وی با بیان اینکه افرادی که نیاز به درمان سرپایی داشته باشند در همان فرودگاه مداوا می‌ شوند، افزود: اگر بیماری افراد حاد و پیشرفته‌تر باشد توسط آمبولانسها مستقر در فرودگاه به مراکز بیمارستانی اعزام می‌شوند.

ناصحی با اشاره به اینکه بیمارستانهای شهرستان ساری و مرکز عفونی دانشگاه مستقر در بیمارستان رازی قائمشهر پذیرای حجاج دارای بیماری خواهند بود، یادآور شد: به حجاج و خانواده‌های آنها توصیه می‌شود افراد کمتری را برای استقبال از زائران به فرودگاه ببرند.

وی با تاکید بر اینکه بروشورهایی در اختیار تمام حاجیان گرفته است، تصریح کرد: از حاجیان درخواست کردیم که خصوصا با کودکان زیر پنج سال و سالمندان و افرادی که دارای نقص ایمنی هسنتد تماس کمتری داشته باشند.

وی با اعلام اینکه در فرودگاه هر حاجی یک تا دو دقیقه توقف خواهد کرد و ثبت دیجیتالی تب فرد انجام می‌شود، افزود: به دلیل محدود شدن حجاج به سن کمتر از 65 و بیشتر از 12 سال کنترل این بیماری توسط آموزش‌های لازم موثر بوده است.

ناصحی با تاکید بر اینکه آنفلوانزای نوع جدید دارای کمون یک هفته‌ای است و در شرایطی که فرد سالم به نظر می‌رسد احتمال بیماری وی وجود دارد، گفت: در این حالت افراد ناقل بیماری هستند.

کد مطلب 995965

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