مردم شهرستان آبدانان ایلام در انتظار امکانات مطلوب پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، جمعی از اهالی شهرستان آبدانان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مشکلات خود گفتند که در این بخش وضعیت درمان، بهداشت و پزشکی بیش از سایر بخشها است.

یک شهروند آبدانانی گفت: من 12 سال است که مشکل بیماری قلبی دارم و به دلیل کمبود امکانات پزشکی در این شهرستان هر بار برای درمان راهی استان خوزستان می شوم.

علیرضا احمدی افزود: رئیس جمهور در سفر خود به شهرستان آبدانان قول احداث یک بیمارستان جدید را داد ولی تاکنون مردم از روند ساخت این بیمارستان چیزی ندیده اند.

تامین نیازهای پزشکی عامل مسافرت در جاده های پر پیچ و خم استان ایلام

شهروند دیگر گفت: بیمارستان این شهرستان امکانات پزشکی مطلوب ندارد و شهروندان مجبورند برای تامین نیاز پزشکی خود از راه های پر پیچ و خم شهرستان که خود عامل خستگی و افزایش بیماری است، راهی استان دیگر یا مرکز استان شوم.

نسترن ابراهیمی افزود: برای یافتن یک دارو برای دخترم مجبور شدم به استان تهران مراجعه کنم.

این شهروند خاطرنشان کرد: شهرستان آبدانان در بن بست و بین کوهها قرار گرفته است و کسی به فکر مردم شهرستان آبدانان نیست.

ساخت بیمارستان جدید آبدانان کند پیش می رود

شهروند دیگر گفت: ساخت بیمارستان شهرستان آبدانان که از مصوبات دولت در شهرستان آبدانان بوده است با وجود پیگیرهای متعددی که مسئولان اعلام می کنند، هنوز روند چندان مطلوبی ندارد.

نماینده مردم ایلام در مجلس گفت: کارخانه سیمان آبدانان که از طرحهای مهم اشتغالزایی شهرستان آبدانان است هنوز پیشرفت فیزیکی ندارد در حالیکه بیکاری یکی از عمده مشکلات این شهرستان است.

علی عزتی بیان داشت: مشکلات درمانی در شهرستان آبدانان نیز باعث شده که مردم این شهرستان راهی دیگر مناطق کشور شوند.

این مسئول با اشاره به کمبود متخصص در این شهرستان گفت: چه از لحاظ امکانات و چه نیروی انسانی متخصص این شهرستان دارای کمبود در بخشهای پزشکی و درمانی است.

عزتی یادآور شد: در مورد بیمارستان شهرستان آبدانان هم با وزیر بهداشت پیگیرهای لازم انجام شده است و مردم شهرستان همچنان منتظر ساخت این بیمارستان هستند که امیدواریم این امر به زودی محقق شود.

توجه به زیرساختهای بهداشتی و درمانی در سراسر کشور یکی از نیازهای اساسی جامعه به شمار می رود و مشکل تامین نیازهای درمانی در روستاها و شهرهای محروم بیشتر دیده می شود و با توجه به اینکه جامعه سالم در درجه اول نیازمند افرادی سالم و توانمند است لازم است به این مهم توجه اساسی شود.