مسابقات قهرمانی بوکس کشور در لرستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، میرزا حسین سالاروند ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در دفتر کار خود اظهار داشت: این دوره از مسابقات از 19 تا 23 آذرماه سالجاری در خرم آباد برگزار خواهد شد.

وی با تشریح اهداف برگزاری این دوره از مسابقات در خرم آباد، تصریح کرد: مطرح شدن نام لرستان و بروز استعدادها و پتانسیل های بوکس لرستان از اهداف قبول میزبانی مسابقات بوکس کشور توسط لرستان بوده است.

مدیر کل تربیت بدنی استان لرستان یادآور شد: پیش بینی شده است در این دوره از مسابقات 32 تیم از 30 استان کشور حضور پیدا کنند.

سالاروند با تاکید بر اینکه مسابقات در سطح بالایی برگزار خواهد شد، افزود: کلیه تمهیدات لازم از قبل سالن، خوابگاه و تغذیه برای این دوره از مسابقات اندیشیده شده است.

وی با اشاره به حضور 400 ورزشکار در رقابتهای بوکس قهرمانی کشور، ابراز امیدواری کرد که با همکاری دستگاههای اجرایی مختلف استان این دوره از مسابقات به خوبی برگزار شود.