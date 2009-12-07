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۱۶ آذر ۱۳۸۸، ۱۶:۳۷

مس در گروه مرگ/ مس کرمان از آبروی فوتبال ایران دفاع خواهد کرد

مس در گروه مرگ/ مس کرمان از آبروی فوتبال ایران دفاع خواهد کرد

کرمان - خبرگزاری مهر: سرپرست مس کرمان با سخت دانستن گروه مس کرمان در مسابقات آسیایی گفت: با تمام توان از آبروی فوتبال ایران در جام قهرمانان آسیا دفاع خواهیم کرد.

*ایرج کهندل در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: حضور مس کرمان در مسابقات آسیایی نشان دهنده ظرفیت بالای فوتبال مس کرمان است و به طور حتم تنها با هدف کسب نتایج قابل قبول در این مسابقات حضور خواهیم یافت.

وی افزود: مس کرمان در گروه D این مسابقات با تیمهای الاسد قطر، الاهلی امارات و الهلال عربستان هم گروه شده است که هر یک از این تیمها از تیمهای مطرح آسیا هستند اما با این وجود از اعتبار فوتبال ایران در آسیا دفاع می کنیم.

کهندل گفت: با اقدامات صورت گرفته مشکلات ورزشگاه کرمان درحال برطرف شدن است و با حمایت تماشاگران کرمانی نخواهیم گذاشت تیمی دست پر کرمان را ترک کند.

وی اضافه کرد: برای تقویت تیم مذاکره با چند مربی خارجی و داخلی درحال انجام است و احتمالا تا پایان هفته جاری سرمربی جدید تیم معرفی خواهد شد.

کد مطلب 995972

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