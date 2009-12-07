عمق بخشی و آسیب زدایی از عزادارایهای محرم و صفر امری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حجت الاسلام مسعود صفی یاری بعد از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی مناسبتهای دینی اظهار داشت: عمق بخشی و آسیب زدایی از عزادارای در ماه های محرم و صفر امری لازم و ضروری است.

وی ادامه داد: دستگاههای فرهنگی باید به دو وظیفه گرامیداشت وحفظ سنت عزاداری به سرور و سالار شهیدان مخصوصا در ایام محرم و صفر و عمق بخشی به آن و همچنین آسیب زدایی و پالایش آن از خرافات و بدعتها توجه کافی داشته باشند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان یادآور شد: با توجه به خلا موجود در جامعه در بخش برنامه ریزی مناسبتهای مذهبی ناشی از عدم برنامه ریزی منسجم و فقدان هماهنگی لازم و در نتیجه بروز و ظهور مسائل و معضلات فرهنگی که ما را از دستیابی به اهداف باز می دارد، تشکیل این ستاد برای ساماندهی برنامه های تدارک دیده شده در مناسبتهای ملی ضرورت دارد.

حجت الاسلام صفی یاری عنوان کرد: بر اساس ابلاغیه شورای عالی فرهنگی مبنی بر مسئولیت سازمان تبلیغات اسلامی، جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی مناسبتهای دینی در استان کردستان نیز با همکاری دستگاه‌های فرهنگی و مرتبط به صورت منظم تشکیل جلسه خواهد داد.

وی در ادامه با اشاره به حادثه عظیم عاشورا و مورد توجه دادن این اتفاق مهم در برنامه های مختلف، افزود: حادثه عظیم عاشورا و پیامد آن مراسم سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران فداکار آن امام همام نقش اساسی و کلیدی در صیانت و حراست و استمرار اهداف متعالی اسلام داشته و بر همین اساس وظایف سنگینی به عهده مسئولان و دستگاههای فرهنگی است.

در این جلسه که با حضور مسئولان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی، بهداشت و درمان، سازمان بازرگانی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره اوقاف و امور خیریه برگزار گردید، پیرامون ارتقای سطح کمی و کیفی مراسمات ویژه ماه محرم الحرام و همچنین چگونگی رفع آسیب‌ها، خرافات و بدعتهای موجود در مناسبتهای دینی بحث و تبادل نظر شد.