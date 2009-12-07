امکانات مدارس مازندران جوابگوی دانش آموزان استثنایی نیست

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، عبدالوحید فیاضی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از دانش آموزان معلول برتر مازندران خاطرنشان کرد: شعار امسال روز جهانی معلولان در چند محور بیان شده و این مفاهیم باید برای بشریت به درستی ترجمه و اجرا شوند.

وی با اشاره به اینکه این شعارها جامعه بشری را مامور می کند که بازنگری در رفتارها، برنامه ها و سیاستها داشته باشند، اظهار داشت: تحقق اهداف هزاره سوم برای همه نوع بشر و به ویژه نیازمندها، برخورداری از برابری فرصتها و گسترش خدمات عمومی برای معلولان، دارای مفاهیم ارزنده و درخور توجه است که سیاستمداران و برنامه ریزان باید به آن توجه کنند.

فیاضی با بیان اینکه 95 مازندرانی ها تحت پوشش آموزش قرار دارند، تصریج کرد: در جهانی که برای رسیدن به دروازه های توسعه و ترقی از همه امکانات استفاده می کند 75 میلیون کودک از آموزش بی بهره هستند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران تصریح کرد: در نظام جمهوری اسلامی تلاش بر این است تا برابری فرصتها در آموزش و پرورش اتفاق بیافتد.

وی اظهار داشت: دسترسی به عدالت در سایه توحید به درستی اتفاق می افتد و نظام توحیدی میتواند شایسته تر از دیگران به تحقق چشم اندازها عمل کند.

عبدالوحید فیاضی تصریح کرد: مدارس آموزش و پرورش استثنایی ، ویژه بوده و خدمات ویژه می خواهند و این مشارکت همگان را می طلبد.