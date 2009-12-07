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۱۶ آذر ۱۳۸۸، ۱۶:۳۷

فیاضی مطرح کرد:

امکانات مدارس مازندران جوابگوی دانش آموزان استثنایی نیست

امکانات مدارس مازندران جوابگوی دانش آموزان استثنایی نیست

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران گفت:‌ امکانات موجود مدارس مازندران جوابگوی دانش آموزان استثنایی و معلول نیست.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، عبدالوحید فیاضی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از دانش آموزان معلول برتر مازندران خاطرنشان کرد: شعار امسال روز جهانی معلولان در چند محور بیان شده و این مفاهیم باید برای بشریت به درستی ترجمه و اجرا شوند.

وی با اشاره به اینکه این شعارها جامعه بشری را مامور می کند که بازنگری در رفتارها، برنامه ها و سیاستها داشته باشند، اظهار داشت: تحقق اهداف هزاره سوم برای همه نوع بشر و به ویژه نیازمندها، برخورداری از برابری فرصتها و گسترش خدمات عمومی برای معلولان، دارای مفاهیم ارزنده و درخور توجه است که سیاستمداران و برنامه ریزان باید به آن توجه کنند.

فیاضی با بیان اینکه 95 مازندرانی ها تحت پوشش آموزش قرار دارند، تصریج کرد: در جهانی که برای رسیدن به دروازه های توسعه و ترقی از همه امکانات استفاده می کند 75 میلیون کودک از آموزش بی بهره هستند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران تصریح کرد: در نظام جمهوری اسلامی تلاش بر این است تا برابری فرصتها در آموزش و پرورش اتفاق بیافتد.

وی اظهار داشت: دسترسی به عدالت در سایه توحید به درستی اتفاق می افتد و نظام توحیدی میتواند شایسته تر از دیگران به تحقق چشم اندازها عمل کند.

عبدالوحید فیاضی تصریح کرد: مدارس آموزش و پرورش استثنایی ، ویژه بوده و خدمات ویژه می خواهند و این مشارکت همگان را می طلبد.

کد مطلب 995977

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