475 نقطه سیل خیز در اردبیل شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، نایبعلی رحیمی بعد از ظهر دوشنبه در بازدید از طرحهای آبخیزداری شهرستان اردبیل اظهار داشت: سالانه بالغ بر 30 پدیده سیل با خسارت در استان اردبیل ثبت می شود.

وی از تشکیل بانک اطلاعاتی سیل در این استان خبر داد و افزود: در این بانک اطلاعاتی، کلیه سیلهای اتفاق افتاده از سال 1370 تاکنون با شاخصهایی از قبیل میزان خسارت، علل و عوامل موثر در بروز سیل، مشخصات سیلاب و محل بروز آن ذخیره شده است.

مدیرکل منابع طبیعی استان با بیان اینکه بانک اطلاعاتی سیل در اجرای پروژه های کنترل سیل و رسوب مورد بهره برداری قرار می گیرد، تصریح کرد: استان اردبیل از جمله استانهای سیل خیر کشور به شمار می رود.

وی با تاکید بر توجه جدی مسئولین در تخصیص اعتبار بیشتر برای جلوگیری از بروز پدیده سیل در استان اضافه کرد: بی شک با اختصاص اعتبارات لازم و اجرای طرحها و پروژه های آبخیزداری می توان در جهت مهار سیلاب گامهای موثری برداشت.

رحیمی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در بخش آبخیزداری برای حفاظت از خاک و کنترل هرز آبهای سطحی و سیلابها ابراز داشت: به منظور اجرای بهینه پروژه های آبخیزداری در سطح 907 هزار هکتار از حوزه های آبخیز استان مطالعات علمی به اتمام رسیده است.

وی متذکر شد: بر اساس این مطالعات تاکنون پروژه هایی از قبیل احداث بندهای تاخیری کوتاه مدت و زود بازده، ایجاد گابیونهای سنگی ملاتی در مساحت بیش از 93 هزار هکتار و... انجام شده که با اجرای این پروژه ها مشکلات مربوط به تولید آب، حفاظت خاک و کنترل فرسایش رسوب بر طرف شده است.

رحیمی در پایان آبخیزداری را از نیازهای ضروری و فعلی جامعه دانست و خاطر نشان کرد: باید برای تحقق توسعه پایدار در مناطق روستایی و جلوگیری از مهاجرت بی رویه روستائیان به شهرها که با تولید آب، حفاظت خاک، اشتغالزایی و افزایش درآمد روستاییان میسر می شود، به طرحهای آبخیزداری توجه ویژه ای صورت گیرد.