گرمایش زمین تاسیسات دریایی ایران را ویران می کند

علی مزروقی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه منشاء آلودگیهای گرمایشی زمین کشورهای صنعتی است که با تولید گازهای گلخانه ای زمین را هدف گرفته اند، گفت: بحث گرمایش زمین به ما ارتباط پیدا می کند چرا که ایران از طریق خلیج فارس به دریاهای آزاد راه دارد و به همین علت محیط زیست کشور شدیداً از بالا آمدن آب دریاها متاثر خواهد شد.

این کارشناس مسائل زیست محیطی با اشاره به اینکه اولین اثر تغییرات اقلیمی بر آب شدن یخچالها و یخ قطبهاست، تاکید کرد: با ادامه روند گرمایش زمین سطح آبهای ساحلی ایران در جنوب حداقل از 60 تا 120 سانتیمتر بالا می آید و قطعاً تاسیسات زیربنایی گمرکات، اسکله ها و سواحل و اماکن نزدیک به دریا را تخریب خواهد کرد و این تغییرات، تاثیرات ظاهری و ابتدایی این جهانی در اقلیم ایران خواهد بود.

مزروقی با اعلام نظریات متفاوت دانشمندان علوم طبیعی و آب و هوایی جهان در مورد تغیرات اقلیمی و گرمایش جهان افزود: تنها کشورهای توسعه نیافته نیستند که به اجلاس کپنهاگ چشم دوخته اند چرا که اروپائیان به دلیل همجواری با آبهای آزاد به شدت از پدیده گرم شدن زمین متاثر خواهند شد و به همین دلیل موضوع تغییرات اقلیمی را بسیار جدی گرفته اند.

کارشناسان محیط زیست معتقدند که کشور ما علاوه بر سواحل جنوبی به وسیله طوفانهای مختلف و پدیده سرد و گرم شدن و نوسان در میزان بارش باران در فصول مختلف و مناطق متفاوت از پدیده تغییرات آب و هوایی جهان آسیب جدی خواهد دید.

در اجلاس زمین که هم اکنون در کپنهاگ دانمارک در حال برگزاری است کارشناسان 192 کشور جهان حضور دارند و طرفداران محیط زیست امیدوارند که نتایج این نشست به کاهش تولید گازهای گلخانه ای در جهان منجر شود.