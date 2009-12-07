بازرسان ایکائو به ایران می آیند / قیمت بلیت هواپیما آزاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا نخجوانی امروز دوشنبه در مراسم سالروز جهانی هواپیمایی کشوری در تهران اظهار داشت: در حال حاضر صنعت هوایی کشور به لحاظ ایمنی در شرایط حداقلی قرار دارد و ما وظیفه داریم با اتخاذ راهکارهای مناسب از شرایط حداقلی به سمت شرایط حداکثری در افزایش سطح ایمنی حرکت کنیم.

وی با بیان اینکه بخش هوایی کشور به زودی در حوزه ایمنی، مورد بازرسی سازمان جهانی هواپیمایی کشوری (ایکائو) قرار خواهد گرفت، ابراز امیدواری کرد، با اتخاذ تدابیر لازم این بازرسی را با موفقیت پشت سرگذاریم.

معاون وزیر راه و ترابری اجرای برنامه مدیریت ایمنی در شرکتهای هواپیمایی را اولین قدم برای رسیدن به شرایط حداکثری عنوان و تبیین کرد: برای ارتقای ایمنی در بخش هوایی باید نوسازی ناوگان در اولویت برنامه ها قرار گیرد و در سه بخش برنامه های کوتاه، میان و بلند مدت اجرا شود.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به اینکه کشورهای جهان برای کاهش مخاطرات پروازی از نسل سوم هواپیماها استفاده می کنند، افزود: نسل سوم هواپیماهای مبتنی بر فناوری اطلاعات طراحی شده است که باید در ناوگان هوایی کشور مورد استفاده قرار گیرد، این در حالی است که هم اکنون کمبود این سیستم در کشور وجود دارد.

نخجوانی با بیان اینکه در حال حاضر فعالیتهای اقتصادی صنعت هوایی کشور جوابگوی سرمایه گذاری ضروری این صنعت نیست، از وضع موجود ابراز نگرانی و خاطر نشانکرد:ادامه اوضاع موجود می تواند تهدید کننده ایمنی پروازها باشد.

معاون وزیر راه و ترابری در ادامه با مناسب ارزیابی کردن وضعیت امنیت پروازی در کشور، گفت: در این حوزه از حمل و نقل هوایی، کشوردر وضعیت مناسبی قرار دارد ولی باید با تلاش و هماهنگی بین دست اندرکاران این بخش نیز ارتقا یابد.

وی بر لزوم تقویت اقتصاد هوانوردی تاکید و تصریح کرد: عملی شدن این مهم نیازمند تدابیر اساسی و ایجاد تحول در برنامه های کلان کشور است.

معاون وزیر راه و ترابری با بیان اینکه آزادسازی قیمتها در این بخش از جمله اقدامهای محوری در حوزه اقتصاد هوانوردی است، گفت: از دولت تقاضا داریم به این خواسته صنعت هوایی کشور توجه ویژه شود.

رئیس سازمان هواپیمایی با اشاره به اینکه شرکتهای هواپیمایی بازیگران اصلی صنعت هوایی هستند، اظهار داشت:این شرکتها توانایی اداره خود به لحاظ منابع درآمدی را ندارند به گونه ای که هم اکنون همه آنها به بخش سوخت رسانی، امنیت و شرکت فرودگاه‌های کشور بدهیهایی به صورت انباشته دارند.

نخجوانی آزاد سازی قیمتها را حلقه مفقوده صنعت هوایی اعلام و تصریح کرد: این بدهی‌ها باعث بروز محدودیت هایی برای شرکتهای هواپیمایی در انجام وظایف و رسالت خود کرده که این ناشی از حلقه مفقوده اقتصاد صنعت هوایی است. برهمین اساس، اگر این مشکلات رفع شود بزرگترین کمک به بخش حمل و نقل هوایی می باشد.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تاکید کرد: آزادسازی نرخهای صنعت هوایی نباید موکول به مباحث کلی کشور به ویژه بحث هدفمندسازی یارانه ها شود.

نخجوانی با بیان اینکه برای اجرای برنامه های جهانی بخش هوایی به برنامه های کشورهای منطقه ای باید توجه شود، گفت: سفارش ساخت هواپیما در کشورهای منطقه در سال 2007 حدود 50 میلیارد دلار بوده که این رقم معادل 50 درصد کل تولیدات هواپیماهای دنیا است.

معاون وزیر راه و ترابری افزود: بودجه توسعه فرودگاه‌های منطقه حدود 8/36 میلیارد دلار بوده و روند رشد مسافر در سال 2007 نیز 22 درصد و رشد برنامه های زیرساختی نیز 50 درصد بوده است ضمن اینکه پیش بینی می شود جابه جایی مسافر تا سال 2011 تا چهار برابر افزایش یابد.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص عملکرد این بخش هوایی از ابتدای سال تا کنون اعلام کرد: در سال گذشته حدود 115 هزار و 605 سورتی پرواز داخلی انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن حدود سه درصد رشد داشته است.

نخجوانی افزود: براساس این آمار در سال گذشته بالغ بر 12 میلیون و 836 هزار نفر مسافر توسط شرکتهای هوایی داخلی جابه جا شدند.

معاون وزیر راه تصریح کرد: شرکت های هواپیمایی داخلی در مدت یاد شده در پروازهای خارجی بیش از 34 هزار و 930 سورتی پرواز انجام داده اند که 13 درصد کاهش به خود نشان می دهد.

به گفته وی، در سال گذشته به واسطه پروازهای خارجی چهار میلیون و 703 هزار نفر مسافر جابه جا شده که از رشد منفی چهار درصد برخوردار بوده است.

نخجوانی سپس اظهار داشت: شرکتهای هواپیمایی خارجی نیز طی همین مدت با 16 هزار و 642 سورتی پرواز (معادل 9 درصد رشد) حدود دو میلیون و 612 هزار و 718 نفر را جابه جا کردند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 18 درصد رشد داشته است.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در ادامه تصریح کرد، در مجموع حدود 166 هزار و 837 سورتی پرواز در تمام فرودگاههای کشور طی سال گذشته انجام شده که به واسطه آن 20 میلیون و 141 هزار نفر مسافر جابه جا شدند.

وی اظهار داشت: حدود یک درصد پروازها طی سال گذشته با تاخیر انجام شد که توانستیم به نحو قابل توجهی این میزان تاخیر را کاهش دهیم.

نخجوانی با بیان اینکه هم اکنون از 16 شرکت هواپیمایی داخلی تنها 9 شرکت فعال هستند، تصریح کرد: تعداد ناوگان هوایی کشور هم اکنون 183 فروند با 32 هزار و 72 صندلی است که 31 فروند نسبت به سال قبل افزایش ناوگان داشتیم، ضمن اینکه هم اکنون با 11 کشور همسایه تعاملات پروازی داریم.

وی سپس به عملیات حج امسال اشاره کرد و گفت: در عملیات حج امسال شاهد تاخیرات نامناسب بودیم که ناشی از عدم برنامه ریزی مناسب در فرودگاه جده بوده است.