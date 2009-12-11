مجلس خواستار منع قانون بازنشستگی پیش از موعد فرهنگیان است

اسدالله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر در توضیح اینکه چرا سازمانهای آموزش و پرورش طی چند هفته گذشته با بازنشستگی پیش از موعد فرهنگیان متقاضی موافقت نمی کنند، گفت: اجرای این قانون اختیاری بوده و دستگاههای دولتی تنها مجاز هستند که آن را دنبال کنند و موظف به اجرای آن نشده اند.

قانون بازنشستگی پیش از موعد همزمان با وزارت علیرضا علی احمدی اجرا شد که نزدیک به 300 هزار فرهنگی با سابقه 20 یا 25 سال طی آن بازنشسته شدند.

همچنین حمید رضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش دولت دهم از عدم اجرای این قانون در برخی از استانها که با کمبود نیرو روبرو هستند خبر داد و از اجرای بد و ناقص این قانون در دولت قبل انتقاد کرد و گفت: اجرای بد این قانون باعث شد هزار کلاس درس در یک استان خالی از معلم بماند و آموزش و پرورش مجبور به استفاده از نیروهای شرکتی شود.

بیش از 280 هزار نفر از فرهنگیان با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری بازنشسته شدند و به جای آن نیروهای شرکتی و حق التدریس وارد کلاسهای درس شدند اسدالله عباسی

نماینده مردم رودسر و املش با بیان اینکه اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد قرار بود تنها در کلانشهرها و شهرهای بزرگ اجرا شود تا بتوانیم حجم نیروی مازاد را در آن کاهش دهیم، اظهار کرد: اما با اجرای این طرح در کل کشور، آموزش و پرورش دچار تشدید کمبود نیرو در مناطق محروم شد ضمن اینکه بسیاری از نیروهای مجرب و زبده نیز بازنشسته و از مدرسه خارج شدند.

نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بیش از 280 هزار نفر از فرهنگیان با اجرای این قانون بازنشسته شدند و به جای آن نیروهای شرکتی و حق التدریس وارد کلاسهای درس شدند و متاسفانه آموزش و پرورش نتوانست با اجرای این قانون توازن در منابع انسانی ایجاد کند.

این اظهارات در حالی از سوی عباسی مطرح می شود که به گفته حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش از ابتدای مهرماه تا کنون 24 هزار نیروی شرکتی وارد آموزش و پرورش شده اند.

عباسی با تاکید بر اینکه هدف طراحان قانون بازنشستگی پیش از موعد، تخلیه آموزش و پرورش نبود اظهار کرد: هدف طراحان قانون بازنشستگی پیش از موعد این بود که نیروهایی بی انگیزه و مازاد در مناطق پرتراکم شهری در صورت تمایل بازنشسته شوند اما اجرای نادرست قانون باعث کاهش کیفیت آموزشی در سال جدید شد.

نماینده مردم رودسر و املش افزود: بسیاری از نیروهای شرکتی نیز هم اکنون پس از سه ماه تدریس به دلیل عدم توانایی و کفایت لازم، کار خود را رها کرده اند.

نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: پیشنهاد ما به وزیر آموزش و پرورش این است که این طرح را متوقف کنند تا آمار و ارقام صحیح تعداد معلمین شاغل را بدست آورند چون برخی از مناطق کشور با کسری شدید نیروی انسانی روبرو شدند.