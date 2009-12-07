  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۶ آذر ۱۳۸۸، ۱۶:۴۱

70 درصد میوه‌های وارداتی، در کشور تولید نمی شود

مشاور وزیر بازرگانی گفت: واردات میوه‌های گرمسیری در هفت ماهه نخست امسال 70 درصد از سهم ارزشی و بیش از 73 درصد از سهم وزنی واردات میوه را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علیرضا شجاعی ضمن اعلام این مطلب اظهار داشت: میزان واردات میوه های گرمسیری طی هفت ماهه نخست امسال در حدود 429 هزار تن به ارزش 206 میلیون و 295 هزار دلار بوده است.

این مقام مسئول با بیان این مطلب که واردات میوه در گروه مرکبات 22 درصد از سهم ارزشی و حدود 21 درصد از سهم وزنی واردات را شامل می شود، خاطر نشان کرد: واردات سایر میوه ها نیز 8 درصد از سهم ارزشی و 6 درصد از سهم وزنی واردات میوه های تازه را طی این مدت به خود اختصاص داده است.

سخنگوی وزارت بازرگانی میزان تعرفه واردات پرتقال و نارنگی را 45 و گریپ فرود را 40 درصد اعلام کرد و افزود: به منظور حمایت از تولیدات داخل ، تعرفه وارداتی برخی از محصولات کشاورزی تا 90 درصد نیز افزایش یافته است.

 

کد مطلب 995986

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها