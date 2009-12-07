تحریف 16 آذر خیانت به خون شهدای دانشجو است

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر آب خضر با تاکید بر اینکه مقام معظم رهبری سال ها پیش در خصوص خطر سوءاستفاده ابزاری احزاب و گروههای سیاسی از جنبش دانشجویی هشدار داده بودند، افزود: 16 آذر نماد مبارزه جنبش دانشجویی ایران با آمریکاست و دانشجویان نباید اجازه دهند برخی جریانات شکست خورده از انقلاب، آرمان های آنها را به فراموشی سپرده و روز دانشجو را به روزی مورد رضایت آمریکا مبدل سازند.

وی اظهار داشت: برخلاف توهم دشمنان، جنبش دانشجویی امروز تداوم آرمانها و رسالت انقلابی دانشجویان شهید دوران انقلاب و دفاع مقدس است و ماهیت ضد استکباری آن خصوصا وجهه آمریکاستیزی 16 آذر به هیچ عنوان پاک شدنی نیست.

وی با اشاره به اینکه شهدای 16 آذر سال 1332 از موضع حق خواهی و عدالت طلبی به حضور نیکسون به عنوان نماد دولتمردان جنایتکار آمریکایی در ایران اعتراض کردند، تصریح کرد: به خاک و خون کشیدن دانشجویان توسط رژیم طاغوت و اعطای دکترای افتخاری دانشگاه تهران به نیکسون از سوی تقی زاده به عنوان نماد روشنفکران وابسته به غرب، باعث روشنگری و برملا شدن هویت اصلی نظام استکبار و حکومت مورد حمایت او در ایران شد.

دبیر کل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ادامه داد: حادثه تاریخی 16 آذر 32، بیش از 50 سال است چراغ راه هدایت و سرلوحه حرکت های سیاسی دانشجویان شده و جنبش دانشجویی در پرتوی نور آن توانسته است گذرگاههای تاریخی نظیر انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس را با افتخار طی کند و مطمئنا این راه با قوت و قدرت بیشتر ادامه خواهد یافت.

اصغر آب خضر با اشاره به وحدت شکل گرفته میان تشکل های دانشجویی حول محور گفتمان ولایت پذیری، پیشرفت محوری و عدالت طلبی، وحدت را راهگشای فعالان سیاسی داخل دانشگاه دانست و خاطرنشان کرد: بصیرت و بیداری جنبش دانشجویی موتور محرکه نظام برای به حرکت در آوردن جامعه و دستیابی به اهداف عالی انقلاب اسلامی است. بنابراین، طبیعی است که آمریکاو اسرائیل از سرزندگی جنبش دانشجویی در داخل دانشگاهها ناراضی باشند و به دستاوردهای علمی فرهنگی دانشجویان ما با دیده بغض و نفرت نگاه کنند.

وی اضافه کرد: دانشجویان به عنوان فرزندان ملت بزرگ ایران، آنچنان که در طول سه دهه حیات انقلاب اسلامی نشان داده اند آمریکا و اسرائیل و تمامی سردمداران استکبار جهانی را دشمن شماره یک کشور می دانند که، به دلیل خوی استکباری که دارند، هیچ گاه قابل اعتماد و اعتنا نبوده و نخواهند بود.