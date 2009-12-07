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۱۶ آذر ۱۳۸۸، ۱۷:۰۰

وزارت بهداشت اعلام کرد:

نخستین محموله واکسن آنفلونزای نوع A وارد کشور شد

نخستین محموله واکسن آنفلونزای نوع A وارد کشور شد

مدیر کل روابط عمومی وزارت بهداشت از ورود نخستین محموله واکسن آنفلوانزای نوع A به کشور خبر داد و گفت : در چند روز آینده این واکسن در مراکز بهداشتی درمانی کشور توزیع خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عباس زارع نژاد افزود: وزارت بهداشت مراحل خرید دو میلیون دُز دیگر از واکسن انفلونزای A را در دست اقدام دارد که با این تعداد، خرید به چهار میلیون دُز می رسد.

این مقام ارشد در وزارت بهداشت درباره نحوه توزیع این واکسن گفت: در مرحله اول گروههای پرخطر و کادر بهداشتی درمانی که با بیماران مبتلا به آنفلوانزای نوع A در تماس هستند و در مرحله دوم افرادی که نیاز به واکسن داشته باشند واکسینه می شوند.

وی تاکید کرد: فقط افراد پر خطر به واکسن آنفلوانزای نوع A نیاز دارند و افراد سالم اگر نکات بهداشتی را رعایت کنند هیچ ضرورتی برای واکسیناسیون آنفلونزای نوع A ندارند.

زارع نژاد گفت: موج دوم بیماری آنفلونزای نوع A مهار شده و موارد ابتلا آن روبه کاهش است ضمن اینکه در دو هفته گذشته مورد جدید مرگ ومیر در این زمینه گزارش نشده است.

مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت با تشکر از مردم برای رعایت توصیه های بهداشتی و رسانه ها به علت اطلاع رسانی و همکاری با وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: اگر چه موارد ابتلا به این بیماری تا دو سال آینده در جهان وجود دارد اما امیدواریم با تمهیداتی که اندیشیده شده است و رعایت نکات بهداشتی از طرف مردم و همکاری همه دستگاههای ذیربط بتوانیم موجهای جدید این بیماری را مهار کنیم.

کد مطلب 995992

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