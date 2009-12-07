شهرداری تهران باید تقویت شود/ تونل توحید یک نمونه منحصر به فرد است

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی در خصوص اجرای پروژه تونل توحید گفت: در بازدید از تونل توحید فعالیت خوبی را از شهرداری تهران مشاهده کردیم که این فعالیتها قابل تقدیر است.

محمدرضا حسین نژاد افزود: تونل توحید پروژه ای است که بر اساس مطالعات دقیق انجام شده است و در همان زمان مقرر هم در اختیار مردم تهران قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: این تونل با مطالعاتی علمی به اجرا درآمده که می تواند در تاریخ فعالیتهای اجرایی شهرداری تهران یک نمونه منحصر به فرد باشد.

این نماینده مجلس افزود: شهرداری تهران در انجام این پروژه همواره با مشکلاتی مواجه بود اما به خوبی توانست از عهده این مشکلات برآمده و این نکته را ثابت کند که می توان پروژه های عمرانی را در مدت زمانی مشخص به بهره برداری رساند.

عضو هیئت رئیسه فراکسیون مدیریت شهری مجلس تصریح کرد: تونل توحید پروژه ای است که می تواند در تسهیل ترافیک شهرداری تهران تاثیر زیادی داشته باشد. در واقع هر پروژه ای که بتواند ترافیک تهران را کاهش دهد باید از سوی مسئولان مورد توجه و حمایت قرار گیرد.

حسین نژاد گفت: همچنین باید شهرداری تهران را نیز تقویت کرد تا بتواند چنین پروژه هایی را با سرعت و قوت بیشتر به اجرا درآورد.